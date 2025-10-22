A puertas cerradas, porque todavía está vigente la sanción que su rival, Universidad de Chile, recibió por los incidentes en el desquite de los octavos de final ante Independiente en Avellaneda, Lanús jugará este jueves desde las 19 y en el estadio Nacional de la capital chilena, el partido de ida por una de las semifinales de la Copa Sudamericana. Arbitrará el brasileño Anderson Daronco y televisarán ESPN y DSports .

El Granate llega acaso en su mejor momento del año con una racha invicta de ocho partidos (seis triunfos y dos empates) entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Y alcanza las semifinales por segundo año consecutivo: Cruzeiro lo dejó al margen en una serie ajustada el año pasado. Pero en esta temporada, eliminó en cuartos a Fluminense, al que le sacó un épico empate en uno en pleno estadio Maracaná de Río de Janeiro.









Por su parte y tras la vergonzosa serie de octavos ante Independiente, la Universidad de Chile superó a Alianza Lima por un global de 2 a 1. Aquella vez hizo de local en Coquimbo, pero este vez volverá al estadio Nacional ,pese a que su público no podrá acompañarlo en este partido, en el desquite ni en la final de 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Ambos equipos ya saben lo que es ser campeón de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile lo fue en 2011, mientras que Lanús se coronó en 2013 bajo la dirección técnica de los mellizos Barros Schelotto. Ese año jugaron entre si+í en octavos de final y ganó la U por 1-0, pero como Lanús había goleado 4-0 en la ida, avanzó hasta llegar a la definición.

La novedad granate será la reaparición como primer marcador central de Carlos Izquierdoz quien no estuvo presente el viernes en la victoria por 2 a 0 ante Godoy Cruz. Por lo demás, el técnico Maximiliano Pellegrino irá con el mismo equipo que jugó ese encuentro.