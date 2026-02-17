Omitir para ir al contenido principal
El País
Las presiones del PRO y diputados provinciales
Los aliados le exigen al Gobierno eliminar el artículo de las licencias médicas
Bajar el artículo 44 es una modificación de la ley y obligaría a discutirla de nuevo en el Senado.
17 de febrero de 2026 - 22:53
Martín Menem Patricia Bullrich
(Prensa Diputados)
El País
El macrismo cada vez con menos concesiones para Menem
Los aliados le exigen al Gobierno eliminar el artículo de las licencias médicas
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
24 horas de protesta
Paro general: no habrá transporte en rechazo a la reforma laboral
Reforma laboral
Las vueltas de Bullrich para explicar el “error” en las licencias por enfermedad
Economía
El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento
Bolsillos apretados en Carnaval
Para Servicios de Inteligencia, 69% más de presupuesto
Recortes fuertes en áreas sensibles
Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres
Estanflación y pobreza al alza
El Gobierno de Milei, ante el escenario manifiesto de la estanflación
Alertan sobre la “re-aceleración” de la inflación
Sociedad
Cuáles son las responsabilidades de las empresas en la creación con IA de pedopornografía
España endurece el control sobre las grandes tecnológicas
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
Agroquímicos en Pergamino
Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación
Por
Adriana Meyer
Debate por armas y control familiar en EE.UU.
Un padre ante un juicio clave
Deportes
Los videos del polémico triunfo del Real Madrid
Escándalo en la Champions League: Vinícius denunció por racismo al argentino Gianluca Prestianni
El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final
Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League
Tendrá actividad miércoles y viernes
Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?
Se impuso 3-0 ante San Miguel, de la Primera Nacional
Copa Argentina: Aldosivi se metió en 16avos con una goleada