Rosario|12
La medida de fuerza será, como a nivel nacional, sin movilización
“Va a haber más despidos, no más trabajo”
Miguel Vivas, de la CGT Rosario, confirmó la adhesión local al paro general contra la precarización laboral.
18 de febrero de 2026 - 3:50
Rosario
Ciclo "Verano de cine rosarino" en La Usina Social
Animaciones digitales y rosarinas
Leandro Arteaga
Reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Beneficio para algunos
Festram celebró los anuncios para jubilados/as de Santa Fe
“La derrota política del gobernador Pullaro”
El presidente brasileño dijo que los desfiles en la capital carioca son una “referencia mundial”
Lula elogió el carnaval de Río como motor económico de Brasil tras el homenaje a su vida
La Municipalidad suspendió los corsos
Ya son tres los detenidos por el crimen de un joven de 18 años en el carnaval de Mercedes
La política económica y la caída de los ingresos no perdona ni a la agroindustria
La cadena láctea paga caro la crisis de consumo
Raúl Dellatorre
Tenía 95 años y una larga relación con la Argentina
Murió Robert Duvall, actor emblemático de una generación notable
Juan Pablo Cinelli
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
24 horas de protesta
Paro general: no habrá transporte en rechazo a la reforma laboral
Reforma laboral
Las vueltas de Bullrich para explicar el “error” en las licencias por enfermedad
El sueño de una bandera para los 30 mil
Todo está bordado en la memoria
Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres
Estanflación y pobreza al alza
El Gobierno de Milei, ante el escenario manifiesto de la estanflación
Alertan sobre la “re-aceleración” de la inflación
El gasto por persona cayó un 7,7%
Carnaval 2026: los turistas viajaron con billeteras más ajustadas que el año pasado
Agroquímicos en Pergamino
Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación
Adriana Meyer
Debate por armas y control familiar en EE.UU.
Un padre ante un juicio clave
El mensaje de su novio
Quién es Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
Clima en el AMBA
¿Llega la tormenta a Buenos Aires?: el pronóstico del SMN para la semana
Se pierde el partido del viernes
Boca: diez días de descanso a Paredes, descartado para jugar con Racing
Visita a Barcelona por la segunda fase previa
Argentinos Juniors arranca su sueño de Libertadores en Guayaquil
Diálogo con el tenista Gustavo Fernández, ganador del Abierto de Australia en tenis adaptado
“El lugar me lo gané a pulso, esfuerzo y resultados”
Florencia Castro
Ubeda y Gallardo, al borde del precipicio
Daniel Guiñazú