La sociedad catalana está conmocionada con la trágica historia de las gemelas argentinas que cayeron del tercer piso del edificio donde vivían, en la localidad de Sallent, en las afueras de Barcelona, y que terminó con una de ellas muerta y la otra en cuidados intensivos. Este jueves, los medios locales publicaron las cartas que las niñas habrían dejado a sus padres y donde indicarían que saltaron voluntariamente.

En las últimas horas, se conocieron detalles del mensaje que habrían dejado las niñas de 12 años a sus padres minutos antes de saltar al vacío desde el tercer piso del edificio de la calle Estacio, donde vivían hacía un par de años. En las notas, las adolescentes pedían perdón a sus padres y les revelaban que sufrían por el constante asedio de sus compañeros de escuela, por su origen y por la identidad de género de una de ellas.

Según informó el diario "El País", Alana, la gemela que murió por la caída, escribió en la carta que sufría bullying y que se sentía "incomprendida por su identidad sexual". En este sentido, sus familiares indicaron que había pedido que le llamaran Iván, y que en el Instituto de Llobregat, donde estudiaban, le decían "Ivana".

Por su parte, Leila, la adolescente que sobrevivió, habría manifestado que actuaba en solidaridad con su hermana, según la información publicada. El medio español sostuvo que son dos las cartas que tiene en su poder la Justicia y destacaron que en ambas desvincularían a los padres de los hechos.

Ahora, la investigación catalana está enfocada en tres puntos: en la familia y los detalles del tratamiento terapéutico que tenían las gemelas; en el instituto donde asistían, para conocer si existía acoso escolar; y en los servicios sociales, por los informes de los profesionales que las atendían.

La familia al emigrar a España. Se fueron de Mar del Plata en 2020, en plena pandemia de covid.





"No quiero estar más acá", fue el pedido de Alana a su abuelo

También el abuelo de las gemelas, Gustavo Lima, que vive en Mar del Plata, donde nacieron las mellizas, contó al portal 0223 de la ciudad balnearia, que en algunas llamadas telefónicas le expresaban que no querían seguir viviendo en España. En particular, Alana: "Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa", le dijo una vez.

Antes de viajar a España, el papá de las gemelas trabajaba en la cocina del Hospital Interzonal "Oscar Alende". En 2020, en plena pandemia, el matrimonio decidió emigrar junto a sus tres hijos (las dos hermanas y el varón más chico).

Según Lima, al principio les costó mucho conseguir empleo, tanto a su hijo como a su nuera. Hasta que, finalmente, pudieron emplearse: él, en una rotisería, y la mujer, como camarera en un restaurante.

El departamento de Educación catalán dice que pudo haber bullying

Luego de asegurar que no había indicios de acoso por parte de los compañeros de escuela, este jueves, el Departamento de Educación de la Generalitat dio marcha atrás y adelantó que “no descarta que en el caso haya bullying por motivos de xenofobia o transfobia”.

Desde el organismo educativo indicaron que “no descartan ninguna hipótesis", pero aseguraron que en estos casos no se trata de un "solo condicionante". "Trabajamos con un escenario multifactorial, con condicionantes sociales y familiares”, precisaron los voceros al diario catalán Regio 7.

Al parecer, el Instituto de Llobregat donde iban las gemelas no había detectado una problemática específica de bullying, pero había dado apoyo psicológico y de orientación a las alumnas desde inicio de curso al detectar que la familia y ellas mismas tenían dificultades, que no fueron especificadas por las autoridades.

Cómo fue la tragedia de las gemelas argentinas

La Policía recibió un llamado que alertaba sobre dos niñas que habrán caído de un balcón. Al llegar, los agentes encontraron dos sillas junto a la ventana del edificio de la calle Estacio, en Sallent y dos cartas, que siguen bajo estudio por parte de la Justicia catalana.

Tras conocerse la trágica noticia, el Ayuntamiento de Sallent decretó tres días de duelo y la suspensión de todos los actos públicos previstos.

El alcalde, Oriol Ribalta, confirmó que se activaron todos los protocolos para dar apoyo a la familia, compañeros de escuela de las gemelas y profesionales del centro educativo. “Es un hecho estremecedor y doloroso para el conjunto de la población”, señaló el funcionario.