Cines

ALCARRÁS

Con Josep Abad y Jordi Pujol Dolcet. Dir: Carla Simón. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 y 22.30 hs. Mañana, a las 22.30 hs.

ALERTA EXTREMA

Con Gerard Butler y Mike Colter. Dir: Jean-François Richet. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.05, 16.40 hs.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Dir: Peyton Reed. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.40 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.30* hs. 4D Sub: 22.30** hs. 3D Cas: 16.15, 19.00, 22.00* hs. 3D Sub: 22.00** hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 16.45, 17.45, 19.30, 20.20, 22.15, 23.00* hs. (*Cancelada mar 1/02) (**Solo mar 1/03)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 14.00, 16.50, 22.40 hs. 3D XD DBOX Sub: 19.40 hs. 3D DBOX Cas: 13.20, 16.00, 18.40, 21.30 hs. 3D XD Cas: 14.00, 16.50, 22.40 hs. 3D XD Sub: 19.40 hs. 3D Cas: 13.20, 15.25, 16.00, 18.40, 21.30, 23.00 hs. 3D Sub: 19.40 hs. 2D Cas: 12.20, 15.00, 18.00, 20.25 hs. 2D Sub: 23.10 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 17.45 hs. 2D Cas: 15.00, 16.00, 19.20, 21.00 hs. 2D Sub: 18.50, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.00, 16.50, 17.10, 19.35, 22.20 hs. 3D Sub: 14.25, 19.55, 22.40 hs. 2D Cas: 12.50*, 15.30, 16.10, 18.15, 19.00, 21.00, 21.45 hs. 2D Sub: 16.30, 19.15, 22.00 hs. (*Solo sáb y dom)

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 3D HFR 48 Cas: 22.30 hs.

Hoyts: 3D Cas: 19.30, 21.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 16.00, 18.00, 20.00, 21.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.45, 18.35 hs. 3D Sub: 22.35 hs. 2D Cas: 17.35, 21.30 hs. 2D Sub: 21.50 hs.

BABYLON

Con Brad Pitt y Margot Robbie. Dir: Damian Chazelle. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.25 hs.

BATMAN

Con Michael Keaton y Jack Nicholson. Dir: Tim Burton. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

CARBÓN

Con César Bordón y Jean de Almeida Costa. Dir: Carolina Markowicz. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 13.00, 18.05, 20.30 hs.

EL ARO 4

Con Fuka Koshiba y Naomi Nishida. Dir: Hisashi Kimura. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 22.05 hs.

EL CASTILLO AMBULANTE

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 12.45, 15.25 hs. Sub: 18.00 hs.

EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA

Con Harris Dickinson y Woody Harrelson. Dir: Ruben Östlund. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 20.00 hs.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Cinépolis: 3D Cas: 15.00, 17.15, 20.00 hs. 2D Cas: 14.00, 16.15, 18.30 hs.

Hoyts: Cas: 12.30, 13.10, 14.50, 15.40, 17.10, 18.30, 20.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.50, 18.30, 19.15, 21.40 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.10, 16.35 hs. 2D Cas: 12.10*, 14.30, 17.00, 19.25, 21.55 hs. (*Solo sáb y dom)

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 2

Con Daniel Radcliffe y Emma Watson. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 18 hs.

IMPERIO DE LUZ

Con Olivia Colman y Colin Firth. Dir: Sam Mendes. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.20, 19.50 hs.

Hoyts: Cas: 15.10, 22.30 hs.

Showcase: Sub: 16.55, 19.30, 22.15 hs.

LA REINA DESNUDA

Con Natalia Page y Dolores Moriondo. Dir: José Celestino Campusano. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy y mañana, a las 20.30 hs.

LA RESIDENCIA

Con Darío Grandinetti y Débora Falabella. Dir: Fernando Fraiha. SAM 13 años c/res.

Hoyts: Cas: 12.50, 17.40, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 20.00 hs.

LAS MOMIAS Y EL ANILLO PERDIDO

Animación. Dir: Juan Jesús García Galocha. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 18.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.50, 18.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.00, 19.15 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.05, 18.10, 20.20 hs.

LLAMAN A LA PUERTA

Con Jonathan Groff y Ben Aldridge. Dir: M. Night Shyamalan. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.00 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 17.40 hs.

LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA

Con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Dir: Martin McDonagh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.10 hs.

Showcase: Sub: 19.05 hs.

LOS FABELMAN

Con Michelle Williams y Paul Dano. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.10 hs.

M3GAN

Con Allison Williams y Amie Donald. Dir: Gerard Johnstone. SAM 13 años c/res.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 23.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.15 hs.

Showcase: Cas: 17.20, 19.45 hs.

MI VECINO TOTORO

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 14.50 hs.

LA HORDA

Con Claude Perron y Jean-Pierre Martins. Dir: Yannick Dahan y Benjamin Rocher. SAM 16 años.

Cine Lumière: Vie 24, a las 20 hs.

OFRENDA AL DEMONIO

Con Allan Corduner y Paul Kaye. Dir: Oliver Park. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.45, 22.50* hs. Sub: 22.50** hs. (*Cancelada mar 1/03) (**Solo mar 1/03)

Hoyts: Cas: 22.50 hs. Sub: 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.50, 20.30, 22.40 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 19.40 hs. Sub: 22.30 hs.

PEARL

Con Mia Goth y David Corenswet. Dir: Ti West. SAM 16 años.

Cinépolis: Sub: 22.30 hs.

ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS

Animación. Dir: Anthony Bell. ATP.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.05 hs. (*Solo sáb y dom)

SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON DG

Con Tom Hanks y Aaron Eckhart. Dir: Clint Eastwood. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 21 hs.

TAR

Con Cate Blanchett y Nina Hoss. Dir: Todd Field. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 16.30, 19.40 hs.

Showcase: Sub: 14.20 hs.

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. Dir: Dan Kwan y Daniel Scheinert. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 14.20 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Belgrano 201 bis.

Lila Downs + La Delio Valdez. La influyente artista mexicana compartirá escenario con la Orquesta de cumbia más pujantes de la escena nacional. Hoy, a las 21 hs.

AUTÓDROMO MUNICIPAL

García del Cossio 1898 bis.

Ricky Martin. El cantante boricua llega nuevamente a la ciudad en el marco de la gira internacional Ricky Martin Sinfónico. Sáb 4 de mar, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Cosmos. Tributo a Creedence Clearwater Revival. Mañana, 21 hs.

Mirna Manassero Trío. En formato acústico, el grupo ofrece un repertorio de música argentina y de otros países de Latinoamérica. Mar 28, a las 21 hs.

San Telmo Lounge. El grupo rosarino de electrotango inicia una serie de shows celebratorios de sus veinte años de carrera. Mié 29, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Karina. La reina de la movida tropical presentará un recital que incluirá lo mejor de su discografía. Sáb 4 de mar, a las 21.30 hs.

Axel. El cantautor promete un espectáculo lleno de sorpresas donde hará un recorrido musical repasando cada una de sus más reconocidas canciones. Vie 10 de mar, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Joel Tortul Cuarteto. El pianista estará acompañado por Martin Tessa, Mauricio Palavecino y Mariano Sayago. Además, estará como invitada la cantante Noelia Moncada. Sáb 4 de mar, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Beatles a la carta. Una propuesta diferente donde el público arma su propio menú de canciones momentos antes del concierto. Vie 3 de mar, a las 20 hs.

ESTADIO DE ROSARIO CENTRAL

Av. Génova 640.

Ricardo Arjona. El cantante guatemalteco llega a la ciudad para brindar un show en el marco de su tour Blanco y Negro 2023. Mié 1 de marzo, a las 21.30 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2401.

Vacilón Festival. Fiesta del perreo extra grande con la participación de DJs nacionales y del mundo, competencia de baile, show de bailarines en vivo, stands de arte digital, de creación de outfit y growshops. Sáb 4 de mar, a las 18 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

La Barceloneta. Show en vivo de Mamita Peyote y after party con música de DJ Karim. Hoy, a las 23.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Música para Volar: Charly García unplugged. El grupo recorrerá Hello!, el disco Unplugged de Charly García en forma íntegra. Hoy, a las 21 hs. Mañana, a las 20 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Del 70 al 2000, lo mejor de la música. Un gran homenaje a la música de todos los tiempos con Gachy Roldán y El Negro Moyano, cantantes y bailarines. Dirección y Producción General: Manuel Cansino. Hoy, a las 21 hs.

CLUB FELLINI

Av. Pellegrini y Entre Rios.

Fellini es un escándalo. Renovado Show de “La Yibre” con musicales, sorpresas y mucho mas. Hoy, a las 21 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Arturo Illia 1750.

La vida es una herida absurda. En un juego osado, entre erudito y jocoso, la obra repiensa la poética del tango desde la visión del psicoanálisis. Vie 3 de mar, a las 21 hs.

Milonga Lado B. Clase de tango a cargo del dúo compuesto por Natasha Barbará & Lucía Berardo. Luego comienza la milonga “Cara Mía”, caracterizado por un show performativo. Sáb 4 de mar, a las 20 hs.

CMD SUR

Uriburu 637.

Megafona. Obra de teatro documental y performativo que amplifica las voces de cinco mujeres de clase media, contemporáneas, donde el cuerpo aparece como lugar político en cuanto a la ampliación de derechos. Sáb 11 de mar, a las 20 hs.

CITY CENTER

Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

Me enamoré de vos. Bajo la dirección de Diego Pérez, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizan esta comedia en la cual una pareja desnuda con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Mañana, a las 21 hs.

Sex, viví tu experiencia. Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini son algunos de los artistas que forman parte de esta experiencia creada por José María Muscari. Mar 28, a las 21 hs.

Diego Reinhold. El comediante se presentará con su show “Stand Up Comedy”, un espectáculo que combina humor inteligente e interacción multimedia. Lun 27, a las 21 y 23 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Microteatro Rosario. Propuesta cultural que incluye teatro, stand up y la posibilidad de degustar platos, tragos, y escuchar buena música. Jue a dom de mar, a las 19 hs.