Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura presidencial con un video que grabó en Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz. Al comienzo del spot, el alcalde porteño dice: "Yo estoy acá, en el kilómetro 0 de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina". La frase no pasó desapercibida para una porción del territorio nacional que esa carretera no atraviesa. De hecho, se trata del único lugar de la Argentina al que no se puede llegar por tierra: la provincia de Tierra del Fuego, separada del resto del país por el estrecho de Magallanes.

El senador fueguino Matías Rodríguez, del Frente de Todos, remarcó el error a través de un video que publicó en Twitter. "No, Larreta. La ruta 40 no une a todo el país. Por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no pasa. Para ser un buen presidente, primero hay que conocer el país", dice el video, que contrasta los dichos del jefe de Gobierno con el mapa.

La respuesta del gobernador

El gobernador Gustavo Melella recogió el guante. "Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lamento que @horaciorlarreta haya omitido en su lanzamiento a todo el pueblo fueguino, a la isla de Tierra del Fuego, a las islas Malvinas, a nuestra Antártida Argentina. A todo el Atlántico Sur", escribió en Twitter.

El mandatario provincial añadió que "la Argentina no comienza y mucho menos termina en Cabo Vírgenes, Santa Cruz. Hay un vasto territorio argentino más al sur que nuevamente se ignora. Nos asombra, pero no nos sorprende". También estimó que "podríamos creer que se trata de un error basado en la visión centralista y unitaria que tiene buena parte de la dirigencia política argentina. Pero no es un mero descuido: es una concepción política que desconoce nuestra soberanía".

Melella se dirigió al aspirante presidencial: "Rodríguez Larreta sepa usted que al sur de los límites de CABA y al sur de Cabo Vírgenes hay miles de argentinos y argentinas que sienten el orgullo de pertenecer a una Nación que no renuncia a sus legítimos derechos".



Y fue más allá: "Este ninguneo que parece simbólico tiene su correlato en que para ellos Tierra del Fuego es un 'gasto', por eso siempre cargan contra nuestras fuentes de trabajo, contra nuestra industria, contra nuestro crecimiento, contra nuestra soberanía".



Y cerró así: "Sepa Rodríguez Larreta que le están dando la espalda a la provincia más grande en extensión que tiene nuestro país y a todo un pueblo que ya no acepta el menosprecio".

Una ruta que no llega a todas las provincias

En rigor, la ruta 40 recorre la Argentina en forma longitudinal pero, amén de que no se puede llegar a Tierra del Fuego de manera terrestre, también es cierto que no pasa por todas las provincias.

Tiene 5224 kilómetros de extensión desde Cabo Vírgenes hasta La Quiaca. Pero así como es falso que "une toda la Argentina" al no llegar a Tierra del Fuego, también es verdad que en su carácter vertebrador atraviesa 11 provincias, menos de la mitad de las que componen la Argentina.

Desde la Patagonia, la ruta pasa por Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Rodríguez Larreta puso la imagen de un cartel de la Ruta 40 como fondo en su cuenta de Twitter.

Larreta y el faro

El aviso a través del cual Rodríguez Larreta anunció la intención de llegar al sillón de Rivadavia incluye una alusión a la figura del faro. Lo cual dio pie a la respuesta de una cuenta de Twitter dedicada a faros.

"Un faro es la señal para saber adónde vamos", dice el precandidato, con faro de fondo en Santa Cruz. Respuesta de @FarosArgentina: "Un faro no es una señal para saber adónde vamos, un faro es el indicador que vas a chocar si seguís por ahí. Si queres usar un faro como señal para ir a un lugar, ese lugar producirá un choque inevitable. La peor metáfora posible".