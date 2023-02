Carlos "Carli" Bianco, jefe de asesores y ex jefe de gabinete de la Provincia, afirmó este sábado que “la situación en la provincia de Buenos Aires está relativamente en orden” y aclaró que “nadie quiere ir a una PASO contra Axel Kicillof”.

De esta manera, salió al cruce de las recientes declaraciones acerca de una posible candidatura de Victoria Tolosa Paz. “Yo no conozco a nadie que haya dicho que quiera ir a una PASO. Lo que dijo el Chino Navarro, por lo visto, fue una opinión personal, porque ayer Pérsico expresó su apoyo a Kicillof”, señaló el funcionario que advirtió que “correrlo a Kicillof de la usina de votos, como es Provincia de Buenos Aires, no sería una decisión inteligente".

“Sería fácil decir que ‘falta mucho tiempo’ para las elecciones, pero la realidad es que no falta mucho. En la Provincia no se está discutiendo la idea de una PASO. Nadie quiere ir a una PASO contra Axel Kicillof” dijo en la AM 750, en el programa Toma y Daca.

“Hay que tener un poquito de memoria: cuando fuimos a una PASO en la Provincia no nos fue bien” remarcó Bianco, refiriéndose a las elecciones del año 2015. “Una PASO cobra sentido práctico cuando hay dos proyectos en disputa: hoy en la provincia, el único proyecto es conducido y ejecutado por el Gobernador", aseguró Bianco que agregó: "Ir a una PASO por motivos personales no tendría sentido político”.

“Algunos diarios dicen que queremos que la Provincia de Buenos Aires se vuelva ‘un refugio del kirchnerismo’, pero es al revés: nosotros queremos juntar la mayor cantidad de votos en la provincia para fortalecer un proyecto nacional” destacó el jefe de asesores, que también se pronunció a favor de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner. “En momentos tan complejos a nivel mundial se necesita una estadista y hoy en nuestro país la única estadista es la vicepresidenta”, afirmó.

Bianco, dueño del histórico Clio de la campaña 2019, consideró que “Cristina sería la mejor candidata tanto a nivel electoral como geopolítico”, reconoció como "una rareza" plantear la posibilidad de una PASO contra el actual Presidente y subrayó la necesidad de acomodar el rumbo económico. “No se ha podido controlar la inflación y esto tiene un impacto directo en la provincia; la diferencia es que nosotros no controlamos con todos los elementos para darle batalla", advirtió el jefe de asesores de Kicillof.

"Hemos tomado medidas pero sólo generaron menor costo en algunos productos que igualmente siguen aumentando, por eso es clave seguir trabajando contra la inflación como lo está haciendo Sergio Massa”, aseguró.