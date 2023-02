Malcolm X fue asesinado hace 58 años esta semana, crimen que aún no ha sido esclarecido. En una conferencia de prensa el martes pasado su hija, Ilyasah Shabazz, anunció su intención de demandar a la policía de Nueva York, el FBI y la CIA por su presunta conspiración en el asesinato de su padre.

El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado en el Audubon Ballroom de Harlem, hoy convertido en el centro cultural Shabazz Center, cuando se preparaba para dar un discurso. Tres hombres armados le dispararon 21 veces, delante de su esposa embarazada e hijos. En aquel momento, Malcolm X tenía 39 años y su hija Ilyasah, dos.

Tres hombres fueron arrestados y condenados por el crimen, a pesar de las dudas que suscitaba el caso. De hecho, en noviembre de 2021, un tribunal demostró la inocencia de esos tres hombres que habían sido condenados por su presunta conexión con el asesinato de Malcolm X, luego de haber pasado décadas en la cárcel. Y el fiscal admitió, entonces, que el FBI y la Policía de Nueva York habían ocultado evidencia.

La hija de Malcolm X hizo la presentación del plan de acción en el Shabazz Center, en compañía de su familia y de su abogado. La familia sostiene que las agencias actuaron en conjunto para planificar el asesinato del líder afroestadounidense evitar y luego para encubrir su accionar, que "a sabiendas y fraudulentamente" ocultaron información, pruebas objetivas y evidencia exculpatoria delos acusados del crimen, por lo que planean presentar una demanda por 100 millones de dólares.

“Por años nuestra familia a buscado que la verdad de su asesinato salga a la luz. Y nos gustaría que nuestro padre reciba la justicia que merece.” sostuvo Shabazz el pasado martes.

Malcolm X sostiene a su hija, Ilyasah, afuera del aeropuerto JFK. (@ShabazzCenter)

Quién fue Malcolm X

Malcolm X fue uno de los líderes más importantes del movimiento de liberación negra de EE.UU y su legado aún resuena hoy en día. Sus ideas aún se mantienen vigentes, y se encuentran en el centro del debate sobre el trato que recibe el pueblo afroestadounidense a manos de las instituciones del país del Norte, y sirven de inspiración para toda la diáspora africana en las Américas y los pueblos oprimidos del mundo.

Malcolm X nació bajo el nombre Malcolm Little el 19 de mayo de 1925. Fue ministro religioso, poderoso orador y activista por los derechos humanos, quien alcanzó notoriedad como vocero de la organización musulmana afroestadounidense llamada Nación del Islam. Al convertirse al Islam, Malcolm cambió su apellido a "X" como símbolo del apellido africano que el proceso esclavista le arrancó y que él nunca podría conocer. “Para mí, mi 'X' reemplaza el nombre de amo blanco de Little que algún diablo de ojos azules llamado Little impuso a mis antepasados paternos", explicaba entonces Malcolm.

Desde la década del ‘50 Malcolm X junto con Martin Luther King Jr y otros líderes del movimiento de liberación negra, se encontraban en los radares del FBI como fuentes de agitación y amenaza al status quo a vigilar y controlar. Hacia principios de 1960, Malcolm X aparecía seguido en la televisión, llevando su mensaje de orgullo negro y de denuncia del racismo que oprimía a la población afroestadounidense, a un público cada vez más amplio. Incluso, periodistas de otros países lo tomaban como portavoz para conocer otros puntos de vista de la realidad estadounidense, y dada la capacidad de Malcolm de establecer relaciones entre los pueblos oprimidos del mundo. Por ejemplo, cuando Fidel Castro viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas buscó apoyo en Malcolm X y terminó alojándose en Harlem, al amparo de la comunidad afroneoyorquina. Durante esa Asamblea, de hecho, muchas embajadas africanas solicitaron la presencia de Malcolm y se entrevistó con muchos jefes de Estado y dirigentes africanos, como Gamal Abdel Nasser de Egipto.

La figura de Malcolm X ha sido muchas veces retratada de manera parcial e inexacta. Usualmente colocado en las antípodas de Martin Luther King Jr, si King era el defensor de la no-violencia, Malcolm era violento. Si King era el abanderado del esfuerzo interreligioso e interracial en post de la justicia, Malcolm era catalogado como racista al defender la autonomía afroestadounidense. Pero ni King por pacífico era pasivo, ni Malcolm X, al defender el derecho de los afroestadounidenses a la autodefensa, era violento.

“El Dr. King quiere lo mismo que yo. Libertad.” - Malcolm X.

Malcolm X junto a MArtin Lutjer King Jr. (@ShabazzCenter)