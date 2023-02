A horas de la inauguración de sesiones ordinarias por parte del gobernador Axel Kicillof, que será el 1° de marzo a las 18 delante de 46 senadores y 92 diputados, la presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos dijo a Buenos Aires/12 que para ella sería importante "un llamado a fortalecer la institucionalidad, porque la provincia de Buenos Aires tiene problemas con el Poder Judicial". Teresa García puso dos ejemplos. Uno, la cercanía del procurador Julio Conte Grand, designado por María Eugenia Vidal, con el ex presidente Mauricio Macri. Otro, la reunión del ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, con empresarios y agentes de inteligencia en la sede porteña del Banco Provincia. Fue filmada y pasó a la historia como "Gestapro" porque Villegas se ilusionó con una Gestapo (la policía política nazi) para contener al movimiento sindical. "Todos tuvimos conocimiento de la existencia de la mesa de la Gestapro, y éstas cosas no han tenido solución", dijo García, una política de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. La senadora recordó haber exigido que el procurador debía renunciar pero "no lo hace por una falta de ética enorme". El oficialismo no puede removerlo porque necesitaría dos tercios de los votos del Senado. "Hay que mirar la foto de la Gestapro y tomar acciones con alguien que estuvo tan ligado a la mesa judicial".

Sobre lo que Axel Kicillof podría decir el miércoles, eligió poner un marco: "La Provincia tiene sus dificultades producto de una cuestión estructural, cosa que no tiene nada que ver con la gestión y menos aún con la de Kicillof”. Agregó que “el gobernador dará cuenta de lo hecho con el presupuesto y lo que va a suceder en el año entrante, y supongo que insistirá con la obra pública, las vivienda construidas y las políticas para el sector agropecuario”.

En el Senado oficialismo y oposición están empatados en 23 escaños cada uno. "En estos años los acuerdos no han sido fáciles, pero en 2022 se trabajó muchísimo en comisiones”. Sobre el 2023 vaticinó que “va a ser más difícil construir consensos, sobre todo como se está viendo a la oposición, con posturas más duras e inflexibles”. Dijo que "ojalá los legisladores tengan la altura política para votar aquellos proyectos de ley que necesita la sociedad”.

Alejandra Lorden, diputada de la UCR, integrante de Juntos y médica de profesión, recordó que el año anterior terminó “con un montón de temas legislativos de la salud donde hubo acuerdos importantes”. Puso como ejemplo que “el tironeo constante y necesario entre oficialismo y oposición permitió que, por ejemplo, salieran la ley de oncopediatría y el plan integral para niños y niñas con cáncer en la provincia”.

Lorden es oriunda de Saladillo, distrito de la séptima sección. “Los mejores proyectos los saco escuchando a la gente y no desde un despacho”, destacó la legisladora, que reconocio que "en los años electorales hay menos actividad legislativa, pero también es propio del recorrido por el territorio donde los legisladores tienen agenda, recaban información, escuchando a la gente”. “La gente está cansada de que los políticos no la representen y todos tenemos que hacernos cargo porque si no llegan expresiones reaccionarias”. Sobre Javier Milei “opinó que "es gente de la antipolítica que critica a la casta desde los discursivo, pero no dicen que ellos mismos pertenecen a esa casta, que nada tiene que ver con ampliar derechos”.

En la Cámara baja provincial, los ultraliberales tienen su representación en dos bloques minoritarios. Uno de ellos es Avanza Libertad, integrado por el diputado Nahuel Sotelo Larcher. Electo por la tercera sección, oriundo de Córdoba, formó parte de la lista de José Luis Espert. Sobre la apertura de sesiones dijo que "esperamos algo para la tribuna y con tono electoral más que un discurso cargado de realidad”. Según Sotelo el funcionamiento de la Legislatura en el 2022 no fue positivo porque “la clase política en general trató temas que solo le interesaban a la política y no lo que le interesaba y preocupaba a la sociedad”. “Creo que este año volverá a ser una gran puesta en escena, sobretodo de parte de Juntos, quienes tienen más candidatos que ideas. Hablan de que son el ‘cambio’, se pelean con el Frente de Todos y dicen ser oposición, pero van a la Cámara de Diputados y levantan la mano en conjunto con el oficialismo”.

"El gobernador está buscando la reelección, pero en términos de orientación de gobierno ya hemos tenido sobradas pruebas que no hay nada nuevo ni transformador en el gobierno de Kicillof”, opinó Guillermo Kane, diputado matancero por el FIT. “Hay una orientación de gobierno de ajuste al servicio del FMI, de no afectar los intereses de los poderosos, que en una provincia en crisis se tradujo en una Legislatura totalmente parada”, afirmó. Dijo que el año pasado fue legislativamente malo no solo por las pocas sesiones sino porque, a su juicio, "la rosca fuera del debate público entre las autoridades de FDT y JxC dio lugar a sesiones en las que se intercambiaban nombramientos y cajas para los intendentes en el presupuesto, en lugar de discutir qué hacer con el crecimiento de la pobreza”.