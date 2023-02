Real Madrid, con el ánimo alto tras su brillante actuación en la Liga de Campeones ante Liverpool, de empató este sábado 1-1 con Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, que finalizó el clásico con un hombre menos por la expulsión de Ángel Correa.

Atlético de Madrid, con el defensor Nahuel Molina de titular y el ingreso del Correa, luego expulsado por un golpe al alemán Antonio Rüdiger, se puso en ventaja con un gol del defensor uruguayo José Giménez a los 33 minutos del segundo tiempo. La conquista de Real Madrid fue lograda por el también uruguayo Álvaro Rodríguez siete minutos más tarde.

Simeone se quejó de la expulsión de Correa, al interpretar que una amonestación era suficiente. "Puede ser amarilla, pero si expulsás a un jugador por esa situación no quedarían jugadores en el campo. En nuestro caso se está haciendo normal y sería bueno que pudiéramos competir todos de la misma manera", se lamentó el Cholo. "Se puede interpretar la visión del árbitro, pero también está el VAR y tenemos la posibilidad de ver que el golpe o el contacto no tiene la violencia como para sacar a un jugador de la cancha. No sabemos si le llamó o no. Rudiger es grande, Correa chiquito...", ironizó el DT.

Con este resultado, Real Madrid suma 52 puntos y está a siete de su archirrival y líder Barcelona, que el domingo visitará al Almería. En tanto, Atlético de Madrid suma 42.

Los resultados de los otros partidos jugados el sábado fueron los siguientes: Espanyol 2-Mallorca 1; Cádiz 1-Rayo Vallecano 0 y Valencia 1-Real Sociedad 0.