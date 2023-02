El presidente Alberto Fernández inauguró este martes el Colector Cloacal Morón Sur, en Morón, y le pidió al pueblo argentino "que no desvíe la senda" y acompañe al Frente de Todos en las próximas elecciones, para evitar que el país "se desmorone" como ocurrió durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

"Le pido al pueblo argentino que no desvíe la senda. Un día desviaron la senda y votaron a (Fernando) de la Rúa y el país se desmoronó. Otro día desviaron la senda y votaron a (Mauricio) Macri y el país se desmoronó. Les pido que no desvíen la senda, porque hay una lógica política que todos nosotros tenemos y que no debe ser alterada", dijo el mandatario desde Morón.

Y continuó, restándole importancia a la interna que divide al Frente de Todos: "Necesitamos la compañía de ustedes. No importa quién va a presidir la Argentina a partir del 10 de diciembre. Lo que sí importa es que sea uno de los nuestros para que no se altere el movimiento y el sentido político que nosotros le hemos dado a la Argentina".

Noticia en desarrollo.