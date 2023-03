El servicio de streaming Netflix anticipó todas las series que estrenará en su plataforma en marzo, entre las que se destacan la segunda parte de la cuarta temporada de You; la segunda y última temporada de El Reino, con Diego Peretti y Mercedes Moran; y Next in Fashion, el reality show sobre moda con la supermodelo Gigi Hadid y el diseñador Tan France.

Next in Fashion, segunda temporada

La supermodelo Gigi Hadid se unirá a Tan France y a un panel de jueces para una nueva ronda de competencia en busca del nuevo gran talento de la moda. El estreno está previsto para el 3 de marzo.

"Sexo/Vida", segunda temporada

La serie protagonizada por Sarah Shahi, Mike Vogel y Adam Demos vuelve para una segunda parte, en la que Billie (Shahi) se enfrenta a nuevos desafíos e intensos deseos mientras persigue la vida que quiere para ella. Se estrena el 2 de marzo.

“You”, cuarta temporada / segunda parte

Con Penn Badgley en el papel de "Joe", el 9 de marzo llega la segunda parte de la cuarta temporada de "You". Joe busca empezar de cero en Londres, hasta que encuentra una nueva obsesión. "Un joven profundamente obsesivo y peligrosamente seductor mueve cielo y tierra para instalarse en la vida de aquellas personas por quienes se siente cautivado", reza la sinopsis.

“El maestro y la música azul”

La serie griega retrata a un músico que viaja para organizar un festival en una isla paradisíaca donde encuentra un amor inesperado y se ve envuelto en algunos problemas ajenos. Disponible desde el 17 de marzo.

"El Reino", segunda parte

Anunciada para el 22 de marzo, la entrega final del thriller político argentino presenta una nueva temporada del "enfrentamiento entre el bien y el mal", que sigue la que el líder religioso Emilio Vázquez Pena, interpretado por Peretti, que al final de la primera temporada, tras el asesinato de su compañero de fórmula, termina postulándose como candidato a presidente de la Nación. El elenco se completa con Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel, entre otros.

“Soy Georgina”- segunda temporada

La madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo cuenta en esta segunda temporada cómo fueron sus días desde su mediático embarazo, el traslado de la familia a Manchester tras el fichaje del astro portugués por el United y la vida diaria entre sus hijos y sus empresas. Tiene fecha de estreno el 24 de marzo.

