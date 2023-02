El joven actor estadounidense Jansen Panettiere, con participaciones recordadas en The Walking Dead, que estrena su temporada 11 en Netflix, y en grandes producciones de Disney Channel, murió el pasado domingo a sus 28 años por causas que aún se desconocen.

La noticia la informó Kasey Kitchen, representante de su la hermana mayor de Jansen, Hayden Panettiere, también actriz, modelo y cantante. Ambos se mostraban siempre juntos e incluso compartieron elenco en reiteradas oportunidades.

Según la investigación policial, los amigos del joven nacido en Nueva York habían intentado comunicarse con él, luego de que faltara sin aviso a una reunión de trabajo el pasado domingo. Como no lo consiguieron, uno de ellos fue a buscarlo a su departamento, ubicado en el norte de esa ciudad, pero al llegar lo encontró sentado en una silla e inconsciente.

Después, llamó a emergencias e intentó reanimarlo con maniobras de asistencia. Sin embargo, cuando los paramédicos y la policía llegaron a la casa del actor, Jansen ya se encontraba sin vida.

El diario Daily Mail advirtió que el artista sufría “una gran ansiedad y depresión" y atravesaba un “momento difícil con su carrera”. Aún así, según consta en la investigación de la Policía, el padre de Jansen, Alan Lee “Skip” Panettiere, contó que el sábado por la noche habló por última vez con su hijo y no notó ningún signo de ello.

Los resultados finales de la autopsia y el informe toxicológico tardarán algunas semanas en ver la luz. Hasta entonces, la causa de la murte de Panettiere será una incógnita.

Jansen Panettiere tuvo una corta pero destacada carrera

La carrera del joven actor comenzó cuando era apenas un niño. Protagonizó la película “Disney Tiger Cruise” junto a su hermana Hayden, en 2004. Luego, volvió a trabajar con ella al año siguiente, con “Racing Stripes”, así como en “The Forget”, en 2012.

Sin embargo, una de las actuaciones más recordadas de Jansen Panettiere fue cuando interpretó a Casper en la exitosa serie “The Walking Dead”, que esta semana estrena su temporada 11 en Netflix. Además participó en la película musical "Summer Forever" (2015), protagonizó “El medallón perdido: Las aventuras de Billy Stone” (2012) y formó parte de los shows de TV “Mano a mano”, “Las pistas de Blue”, “Robots”, “Ice Age: The Meltdown” y “The X’s”.

Aademás, la estrella de Hollywood se dedicaba al arte plástico. En sus redes sociales compartía sus obras de graffiti.

En uno de ellos comentó: “Le supliqué a Dios que quitara el dolor y el miedo con los que me había familiarizado tanto. Un pensamiento muy claro vino a mi mente: pinta tus problemas. Fue duro pero hermoso. Vi mi reflejo en la pintura. Una ola de liberación fluyó a través de mi cuerpo. Tomé mis pensamientos tóxicos y los convertí en algo hermoso. Verme reflejado en algo que no sea un espejo parece ser el antídoto para mi miedo al olvido”.

En su última publicación de Instagram donde aparece, del 6 de febrero, se lo ve sonriendo y pintando graffiti junto a un amigo.

