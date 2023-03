El Gobierno de Chile formalizó ante la Argentina el pedido de extradición del referente mapuche Facundo Jones Huala, quien se fugó del país trasandino cuando se encontraba cumpliendo libertad condicional. La Cancillería argentina recibió el requerimiento formal y la trasladó al Juzgado Federal de Bariloche, luego de que el lonko mapuche fuera detenido el 30 de enero en la ciudad rionegrina de El Bolsón.



Jones Huala fue condenado por la justicia de Chile a nueve años de prisión por “ataques incendiarios y porte de armas”. Desde 2018 estuvo preso en la cárcel chilena de Temuco, ubicada a 613 kilómetros de Santiago, y desde entonces se sucedieron diversas protestas para exigir su liberación. El año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, tras lo cual dispuso su libertad condicional. Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó nuevamente su detención.



Sin embargo, hasta hace un mes, la Justicia no había podido hallarlo. Tras permanecer casi un año prófugo, Jones Huala fue capturado en El Bolsón. Tras ser arrestado, el Juzgado de Garantías de Río Bueno manifestó su interés en la extradición. En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Valdivia (Chile) resolvió a favor de dicha solicitud y dio curso al planteo para lograrlo: más tarde, el fiscal Sergio Fuentes rubricó el pedido, que fue avalado el máximo tribunal trasandino y enviado a la Argentina por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



La cuestión no es ninguna novedad para las altas esferas de la diplomacia y la Justicia argentina, ya que el propio subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, había anticipado el inicio del proceso escasas horas después de la detención de Jones Huala. "Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde", había manifestado el funcionario chileno.

El dirigente mapuche fue detenido el 30 de enero mientras dormía en una casa que no era la suya, en medio de una comedia de enredos, a partir del llamado de la dueña de casa, que alertó a la policía sobre ruidos extraños. Tal como informó Página/12, se identificó con su nombre ante la presencia de los agentes, que no salían de su asombro porque nadie lo estaba buscando.



Jones Huala no fue detenido por pedido de la justicia chilena. En Interpol sólo se registraba una alerta azul, tercera categoría entre las alertas que tiene la asociación internacional de policías, que significa "pedido de paradero" y no apuntaba a la detención. Aún así, Chile se apresuró rápidamente a pedir que Jones Huala no sea liberado y avanzó en el pedido de extradición.



En este momento, el activista está alojado en la cárcel federal de Esquel, a donde fue trasladado a principios de febrero en un megaoperativo de seguridad, y se encuentra llevando a cabo una huelga de hambre con la que busca evitar su regreso a la prisión chilena.