Agostina Jalabert, de 31 años, apareció muerta el pasado 18 de febrero en el baño de su departamento en Playa del Carmen, México, donde vivía hace seis meses. La familia de la joven cree que se trató de un femicidio y que su novio, que había viajado hacia allá en busca de una reconciliación y se encontraba en la casa cuando la hallaron sin vida, es el principal sospechoso.

Su pareja se estaba hospedando en el departamento, donde también vivía la hermana, Candela, quien se había ido el día anterior por la tarde. Al regresar, el guardia de seguridad del complejo le informó que hubo mucho disturbio en el departamento a la madrugada, y que la policía fue al lugar dos veces tras recibir llamados de los vecinos.

Cuando entró, encontró sin vida a Agostina, ahorcada en el baño. El novio de la fallecida se encontraba en el domicilio y excusó que estaba durmiendo. La familia de la joven solicitó la intervención de la Cancillería argentina, que ya pidió informes del estado de investigación.

¿Quién era Agostina Jalabert?

Agostina, que nació en la localidad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, en el limite con Viedma, capital de Río Negro, había viajado a México en septiembre del año pasado para probar suerte en el mundo del modelaje y continuar su carrera como influencer.

Su padre, Edgardo Jalabert, fue director del hospital Pedro Ecay de Patagones y desde septiembre es el actual secretario de Salud municipal. “¡Buen viaje hija! ¡Te extrañaré toda la vida! ¡Descansa en paz mi amor!”, publicó en sus redes sociales al enterarse de la triste noticia.

La mayor de tres hermanas vivía con Candela, quien contó que la relación entre la modelo y el novio se deterioró rápidamente y pasaban momentos muy tensos. En las últimas semanas, el joven viajó al país caribeño y ella lo recibió en su casa para las fiestas de fin de año, aunque inicialmente la estadía del principal sospechoso iba a ser corta.

"Ese tiempo -que se extendió- habría generado cambios de conducta en ella que llamaron la atención", sugirió a Página|12 su tío, Germán Jalabert, quien fue exministro de Turismo provincial durante la gestión del radical Miguel Saiz y precandidato a diputado nacional en 2021, por el espacio rionegrino de Juntos por el Cambio, en representación de la UCR. Además, Germán es quien incentiva ahora la intervención de Cancillería argentina.

“Agostina no estaba deprimida, había rehecho su vida en México y le estaba yendo bien laboralmente”, asegura su familia, que desconfía de la versión de su novio, que se encontraba en el domicilio en el momento de su muerte.

“Vamos a lucharte hasta el último momento, porque esto no va a quedar así, vos te lo mereces, para finalmente lograr la paz que te mereces y que se encargaron de consumirte”, comentó su padre Edgardo en su cuenta de Facebook.

Candela, por su parte, se despidió: “Tu amor siempre está, aunque a vos ya no te vea, porque lo siento. Te voy a extrañar, todos los días y en todo momento, pero confío en que de alguna manera estás al lado mío”.

Su otra hermana, Camila, posteó: “El mundo te quedó chico. Pasamos tu último cumpleaños juntas y fue hermoso. Te amo siempre y prometo recordarte así, feliz”, publicó su otra hermana.

Cómo encontraron el cuerpo de Agostina Jalabert

“El día 17, la hermana de Agostina, dejó el departamento alrededor de las 15. El 18 de febrero a las 7 de la mañana volvió y el guardia de seguridad del complejo le informó que hubo mucho disturbio en el departamento de su hermana a la madrugada, y que la policía se apersonó dos veces por llamado de los vecinos", indicó su tío.

Y agregó: “Candela subió al departamento y al introducir el código de la cerradura digital se dio cuenta de que no podía abrir la puerta”. Entonces, comenzó a tocar el timbre y golpear la puerta. Hasta que finalmente, abrió el novio de Agostina, quien le aseguró que la joven estaba durmiendo.

Sin embargo, la perrita que tenían, "la guió a Candela hacia el baño de la habitación, donde encontró a su hermana atada por el cuello con un cinturón del toallero, sentada en el piso".

"El toallero estaba a unos 120 cm del piso. Es difícil pensar que una persona pueda colgarse de una altura inferior a su propia altura", sostuvo Jalabert. "Candela le vio dos o tres golpes, pero no se detuvo en eso porque al ver a su hermana en esa situación se desesperó e intentó reanimarla”, aclaró.

Según las versiones, con el novio, la desataron y llamaron a la Policía. En tanto, el hombre dejó la ciudad y se presume que está en San Francisco, Estados Unidos.

La investigación

La familia de Agostina Jalabert solicitó la intervención del gobierno argentino en la investigación del caso, ya que consideran que el procedimiento judicial iniciado en México "está cargado de falencias".

"No se aplicó ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detuvo al novio, no se le secuestró el teléfono, ni se le realizaron exámenes toxicológicos, así como tampoco se constató si tenía lesiones", aclaró el familiar.

El cónsul argentino en Playa del Carmen, Lautaro Flichtinsky está siguiendo el caso y ya solicitó copia del estado de investigación a la policía. Fuentes consultadas indicaron que la causa está caratulada como "suicidio", pero la familia le transmitió al diplomático que quiere que se investigue un femicidio.

