El festival Agitadoras en el Anfi no sólo es un espacio conquistado, habida cuenta de su tercera edición –hoy a partir de las 20, con entrada libre y gratuita en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito–, sino también un lugar que potencia el trabajo de las artistas. Precisamente, el martes pasado, la agenda de actividades del Mes de la Mujer comenzó con las distinciones por parte del Municipio al proyecto cultural que produce Evelina Sanzo, y a las músicas Adriana Coyle y Ethel Koffman.

“No tenemos tantos espacios así, como el de Agitadoras, en donde nos juntamos y nos reconocemos mujeres y disidencias de todas las generaciones, de todos los palos. Generalmente se juntan más varones, viste cómo es. Y en estos días no puedo dejar de acordarme de los 50 Años de Rock en Castellano, en el Anfi, donde éramos 8 mujeres entre 130 varones, o de entregas de premios donde yo era la única mujer invitada, y te hablo de unos pocos años atrás. Ahora, de a poquito está cambiando, y eso es gracias a esta lucha por la visibilización de nuestro trabajo. Recuerdo cuando se hacía Cancionera, el festival de cantautoras: en el 2010 nos dieron un espacio en una pérgola, con dos cajitas de sonido, nos teníamos que arreglar con eso; y hoy nos podemos presentar en el Anfi, un escenario icónico, que es también una vidriera”, comenta Evelina Sanzo a Rosario/12, minutos antes de ser distinguida en el acto que tuvo lugar en Museo Estévez el martes pasado.

El show de esta noche rendirá homenaje a músicas e intérpretes internacionales, y contará con las presencias de Adriana Coyle, Amelia, Camiff, Celeste Aragón, Concha Gorda Crew, Ethel Koffman, Euge Craviotto, Georgia Passero, Graciela Mozzoni, Ines Kalbermatten, Jessica Gardner, Julieta Sciasci, Laurita Gosh, Maia, Mica Racciatti, Sabina Chiaverano, Victoria Virgolini y Yamile Baidón. Entre las artistas mencionadas figuran las dos músicas distinguidas por el municipio, gratitud que se tradujo de maneras distintivas. Por su parte, Ethel Koffman destacó a “la Secretaría de Género y DDHH y la Secretaría de Cultura, que tanto nos ha apoyado; yo vengo de una generación en donde estas políticas de género no existían. Teníamos el deseo de hacer arte, de crear un mundo mejor, creíamos en las utopías y en que la canción podía cambiar el mundo. Creo que lo que me mantuvo vigente en esta actividad tuvo que ver con eso, con el deseo de cambiar, de aportar algo a la sociedad, a la ciudad. Es algo en lo que sigo pensando. Y quiero compartir este reconocimiento fundamentalmente con los músicos que me han acompañado durante todo este tiempo”.

Adriana Coyle, en tanto, manifestó que “he conformado varias bandas, he hecho un montón de rock and roll y me he comportado como el rock and roll, algo que sigo haciendo. En aquellos tiempos había muchas tribus en Rosario, pero todas coincidíamos en el mismo lugar; aun cuando no teníamos nada que ver, toda la gente escuchaba a todo el mundo. Y eso es algo que no está pasando ahora, cuando hay músicos que hacen guetos. Hay un desconocimiento entre los músicos que antes no se daba. Creo que lo que necesita la música es que además de considerarnos artistas se nos considere trabajadores, porque debemos cobrar. Cuando la pandemia aflojó, no podíamos tocar, ¿qué pasaba?, ¿infectábamos a la gente? Políticas así tienen que ser cambiadas”.

El comentario de Coyle estuvo en sintonía con las palabras esgrimidas tanto por Mariana Caminotti, Secretaria de Género y DDHH, como por María Eugenia Schmuck, Presidenta del Concejo Municipal. “En el marco del Día Internacional de la Mujer, quisimos hacer un acto de justicia simbólica, para reconocerlas como grandes artistas trabajadoras de la música; el arte, como toda actividad humana, es también un trabajo y necesita de igualdad. Hoy tenemos un movimiento feminista y una agenda que puso estos temas en la mesa, pero en los ‘70 no era así e imagino que fue mucho más difícil”, refirió Caminotti. Por su parte, Schmuck señaló: “Quiero agradecer a Evelina (Sanzo), porque que sea una mujer quien se pone al hombro esta actividad, que ya tiene una tercera edición, significa una reivindicación pública y cultural de las mujeres músicas trabajadoras, en una ciudad que respira música y donde queda mucho por hacer”.

El acto contó también con la presencia del secretario de Cultura Dante Taparelli, quien resaltó que “sabiamente hace tres años se creó la Secretaría de Género y DDHH, y se cumplen también 25 años del Museo de la Memoria, otro hito de la ciudad, que ha sido llevado adelante por mayoría de mujeres. Esta es una ciudad que tiene una deuda grande con las mujeres, y estamos empezando a saldarla con espacios de visibilidad y protagonismo; en este caso con nuestras músicas, quienes han llevado su trabajo por el país y en algunos casos por el mundo”.