Al cumplirse un mes del secuestro del músico Lorenzo "Jimy" Altamirano, asesinado en la puerta de la cancha de Newell's, la Fiscalía de Rosario junto a la Procunar realizaron allanamientos en penales federales donde están presos líderes y miembros de bandas criminales. El operativo llegó a las cárceles de Ezeiza, Rawson y Marcos Paz, con el fin de dar con "material de interés para la causa", indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Una de las líneas investigativas sovecometido el 1° de febrero, tiene que ver con "una disputa entre bandas delictivas", que son facciones del clan Los Monos, "situación que es ajena a la víctima", quien fue levantado "al azar" y baleado en la puerta del estadio. Además, la requisa llegó a oficinas administrativas penitenciarias, por una sospecha de complicidad con Ariel "Guille" Cantero. Fiscalía federal pidió que esté alojado donde no tenga contacto con otros presos por narcotráfico y que se controlen sus llamadas.

Los procedimientos desplegados ayer en el marco de la investigación que tienen a cargo los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía de Rosario, se realizaron en conjunto con la Procunar. También se indicó que intervino la Fiscalía Federal N° 2, la Policía Federal y la Fiscalía de Morón por cuestiones relacionadas, como la balacera a Marcos Paz de noviembre pasado. Se sumaron allanamientos en Rosario, realizados por la Agencia de Investigación Criminal.

El crimen del joven de 29 años que -según se indicó desde el MPA- tuvo como motivación la violencia desatada en el marco de una disputa interna que también tiene repercusiones en la barra brava de Newell’s. En ese sentido, se apuntó a los presos Leandro “Pollo” Vinardi, Damián “Toro” Escobar y Nicolás “Pupito” Avalle –alojado en Ezeiza–, por un lado; y a Rodolfo “Eri” Masini, Leandro “Gordo” Vilches -condenado con el clan Cantero- y Pablo Nicolás Camino –detenidos en Rawson–, por el otro.

Las sospechas apuntan a una deuda impaga entre ambos grupos, como motivación de la disputa. Frente a ello, los fiscales ordenaron que todos sean allanados en sus lugares de detención. Además, se investigan presuntas comunicaciones previas y posteriores al crimen con Cantero, sospechado de ser mediador entre las dos facciones de su banda.

El operativo también llegó hasta el penal federal de Marcos Paz, donde está preso el líder de Los Monos, lugar que fue atacado a tiros en noviembre pasado, donde se dejó un cartel alusivo al detenido: “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar penitenciarios”. Este atentado y el mensaje intimidante son el objeto de una investigación federal.

En cuanto al allanamiento en oficinas administrativas, la agencia Télam indicó que se investiga la posible complicidad estructural que permitió que Cantero cuente con dispositivos expresamente prohibidos. En uno de los dictámenes de la fiscal federal Paula Moretti y el fiscal de Procunar, Diego Iglesias, se solicitó que se secuestre en formato "físico o digital" los "registros de los números de abonados con los que se comunicó el interno Cantero desde la línea telefónica emplazada en el Pabellón 7 y los titulares de dichos abonados, al menos desde marzo de 2022".

Además, dieron cuenta de que en una de las celdas de la cárcel de Rawson, los policías hallaron un boquete a través del cual los presos lograban pasarse los teléfonos celulares con el fin de evitar ser descubiertos durante las requisas.

Por otro lado, Moretti e Iglesias solicitaron que Cantero sea alojado en un sector del complejo penitenciario de Marcos Paz donde no tenga contacto con otros presos por narcotráfico, se le controlen de manera "estricta" las comunicaciones telefónicas y se realicen requisas cada dos semanas en su lugar de alojamiento para verificar que no cuente con celulares. Los fiscales consideraron "necesario" que "se restrinjan las visitas que pueda recibir (Cantero) en la unidad de detención a efectos de que no pueda entrevistarse con personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa", publicó Télam.