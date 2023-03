A casi un año del famoso cachetazo de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar 2022, el humorista le respondió este sábado al actor de “Soy leyenda” y “Hombres de negro” en un monólogo difundido por Netflix, donde le recriminó:



Tras el enfrentamiento, Rock no presentó ninguna demanda y emitió muy escasas declaraciones al respecto. Eso hasta ahora, que rompió el silencio en su espectáculo en Baltimore, donde planteó que Smith practica una “indignación selectiva” –como se titula el monólogo– y redobló la apuesta al afirmar que el actor estaba contrariado a causa de que su esposa lo había engañado.

El cómico explicó que Smith había sido objeto de burlas después de un episodio de podcast de su esposa, en el que la pareja habló del affaire y cómo le había afectado. "¿Por qué hizo eso?", se preguntó el Rock respecto al cachetazo, y marcó que, tras ese podcast, Smith fue insultado y su esposa fue tratada de "perra" y "depredadora".

"La gente me pregunta '¿te dolió?' Todavía duele", expresó. "Will Smith es bastante más grande que yo, interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Creen que yo me presenté a una audición para ese papel?", señaló.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

El comediante Chris Rock era el conductor encargado para la gala de premiación de los Oscar 2022. En un momento de esa noche, se le ocurrió hacer un "chiste" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett, esposa del intérprete de "Robert Neville" en Soy Leyenda: comparó su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

Smith se sintió ofendido por el comentario contra su esposa, subió al escenario para encontrarse con Rock y lo golpeó en vivo frente a millones de espectadores televisivos, dado que la gala se estaba televisando en vivo.

Aunque en un momento los presentes creyeron que se podía tratar de una broma actuada y planificada para la ocasión, esa idea se despejó cuando Will le gritó dos veces "sacá el nombre de mi esposa de tu maldita boca". Finalmente, Chris Rock le dijo a su colega que “estaba loco”. “Solo fue un chiste de G.I. Jane Show”, agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado.



Will Smith recibió su primer premio desde el cachetazo a Chris Rock

El monólogo de Rock salió, precisamente, justo cuando Smith recibió su primer premio desde el incidente por el que fue suspendido en los Oscar. Este miércoles 1 de marzo, el protagonista de "Hacia la libertad", recibió un reconocimiento por ese papel en la ceremonia de los AAFCA 2023, que entrega la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos.

El actor reapareció de buen humor y con una sonrisa en el rostro. En tanto, en su momento de reconocimiento aprovechó para contar algunas anécdotas del rodaje del largometraje con un tono bromista.

En noviembre del año pasado, ya se había referido al cachetazo a Rock. "Fue una noche horrible: hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando y yo estaba pasando por algo esa noche, aunque eso no justifique mis actos", se arrepintió en aquel entonces en la TV estadounidense.

