El actor Will Smith recibió el premio Beacon de la ceremonia de los AAFCA 2023, los galardones que entrega la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos, por su papel protagónico en "Hacia la libertad", una película de Apple TV+ que retrata la historia real de un esclavo estadounidense del siglo XIX que logra escapar de una plantación en Luisiana y debe luchar por su libertad definitiva.

En este marco, el intérprete dio su primer discurso en un evento público desde su alejamiento de los medios, tras la polémica ocasionada en los Oscar 2022, cuando le dio un cachetazo al comediante Chris Rock, quien había realizado una "broma" de mal gusto sobre la alopecia de la esposa del artista, Jada Pinkett.

El artista conocido por Hombres de negro, El príncipe del rap o En busca de la felicidad reapareció de buen humor y con una sonrisa en el rostro. En tanto, en su momento de reconocimiento aprovechó para contar algunas anécdotas del rodaje del largometraje con un tono bromista.

En su discurso se refirió a una escena que protagonizó con "uno de los actores blancos" del elenco, en donde se decidió improvisar. "Estábamos haciendo la escena, yo dije mi línea, él dijo la suya... entonces me escupió en medio del pecho", relató el actor.

"Pensé que Peter (el personaje principal que interpreta) no habría podido llamar al director, así que me quedé allí, respiré hondo e hicimos la segunda toma. El actor pensó que la improvisación había salido bien... Y me escupió otra vez", siguió contando. El premiado comentó que escuchó a lo lejos la voz de Antoine Fuqua, el director, pidiéndoles de hacer una toma más "sin el escupitajo", por lo que afirmó: "En ese momento supe que Dios era real".

"Fue una noche horrible": Smith se arrepintió de haber atacado a Chris Rock

En noviembre del año pasado, mucho tiempo después de haberse alejado de la prensa y los medios, Will Smith volvió a hablar de la agresión que le dio al comediante en la gala de los premios Oscar 2022 del 27 de marzo.

"Fue una noche horrible: hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando y yo estaba pasando por algo esa noche, aunque eso no justifique mis actos", reflexionó Smith en el programa "The Daily Show" de Trevor Noah.

El actor protagonizó la entrega de los Oscar en 2022 cuando golpeó a Rock en el escenario del teatro Dolby después de que este bromeara sobre la calvicie de Jada Pinkett, esposa de Smith. Minutos después, el intérprete recibió su estatuilla por su actuación en "Rey Richard: Una familia ganadora" (2021).



En su reaparición, Smith dijo sostuvo ese fue el mejor y el peor día de su vida. "Aprendí que tenemos que ser amables entre nosotros, es difícil y creo que lo más doloroso para mí fue que tome mis dificultades para hacerle difícil el camino a los demás, entendí la frase que dice: las personas lastimadas, lastiman a otras personas", explicó.



Pese a la disculpa pública que dio en su momento y su renuncia como miembro de la Academia, esta institución acordó prohibirle el acceso a la entrega de los Oscar durante una década.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

El comediante Chris Rock era el conductor encargado para la gala de premiación de los Oscar 2022. En un momento de esa noche, se le ocurrió hacer un "chiste" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett, esposa del intérprete de "Robert Neville" en Soy Leyenda: comparó su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

Smith se sintió ofendido por el comentario contra su esposa, subió al escenario para encontrarse con Rock y lo golpeó en vivo frente a millones de espectadores televisivos, dado que la gala se estaba televisando en vivo. Aunque en un momento los presentes creyeron que se podía tratar de una broma actuada y planificada para la ocasión, esa idea se despejó cuando Will le gritó dos veces "sacá el nombre de mi esposa de tu maldita boca". Finalmente, Chris Rock le dijo a su colega que “estaba loco”. “Solo fue un chiste de G.I. Jane Show”, agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado.

Seguí leyendo: