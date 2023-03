Tras protagonizar un cruce que incluyó un desplante detrás de las acusaciones por la supuesta falta de espacios para los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que viajaron este lunes hasta La Plata, las reacciones opositoras al discurso de apertura de sesiones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no se hicieron esperar.

Tanto durante como con posterioridad a las palabras del mandatario, distintos referentes de la oposición provincial se manifestaron en contra de sus expresiones y posturas. Anclaron las principales críticas en la política educativa, algo que ya tenía prevista, incluso en la previa a la frustrada reunión del miércoles pasado, y también hubo expresiones de rechazo ante declaraciones que se percibieron como "electoralistas".

El titular del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados es el radical Maximiliano Abad. En un hilo de tuits, el titular de la UCR provincial afirmó que “las mejoras sustentables en educación no se alcanzan solo con la construcción de algunos edificios escolares o con regalar viajes de egresados” y habló de la necesidad de una “reforma profunda”. Respecto a los cuatro años consecutivo de inicio de clases en tiempo y forma, según lo manifestó el gobernador, Abad remarcó que “los pibes y pibas de la Provincia estuvieron más de un año sin ir a la escuela por el encierro al que los sometió este Gobierno”.

En continuidad con sus críticas hacia la política educativa de Kicillof, el dirigente radical dijo que hablar de educación pública con Roberto Baradel aplaudiendo en las gradas es la imagen que “sintetiza el estado en que se encuentra el sistema”, sin ahondar sobre la metáfora. Asimismo, atacó la política sanitaria provincial y aseguró que “conseguir un turno y ser atendido en un hospital de la Provincia es una odisea”. Abad reprobó la gestión en materia de seguridad y señaló que “a inseguridad no se soluciona comprando patrulleros nuevos”.

El diputado de la UCR protagonizó un entredicho con el gobernador durante la mención a la gestión del Ejecutivo respecto a IOMA, la obra social de los empleados públicos bonaerenses. La legisladora abadista Alejandra Lorden reforzó el cuestionamiento hacia Kicillof y tuiteó que le “llamó la atención la defensa que hizo de la gestión de IOMA”. Tomando como eje la reciente postura del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, Lorden remarcó que se ponderó la gestión en el Instituto “en medio de un escándalo sin precedentes, con miles de vecinos que no acceden a la cobertura que merecen, y con los municipios tomando responsabilidades que le corresponden al gobierno provincial”.

Dentro de las principales críticas en la jornada estuvo la acusación hacia la Gobernación por la imposibilidad de dirigentes opositores para acceder a los palcos del recinto. Incluso, el malestar dentro del bloque de Juntos derivó en que sus representantes dentro de la Comisión de Bienvenida a Axel Kicillof no se acercaran a recibirlo a las puertas de la Legislatura. “Viendo el discurso de Kicillof en el despacho de Abad con Facundo Manes y Diego Santilli. No hubo palco para los ganadores de la elección de 2021”, publicó junto a un video el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Sin declaraciones de Santilli, Manes comparó el discurso con el de Alberto Fernández y lo tildó de "alejado de la realidad". “Me pasó lo mismo que sucedió cuando escuché al Presidente, porque me dieron ganas de hacerme una tomografía computada a mí mismo porque parece que vivo en otro país", aseguró. "Estos discursos, sin sensatez y sentido común, divorcian a la política de la sociedad”, dijo Manes abordado por los periodistas cuando salía, tempranamente, el recinto.

Desde la Cámara de Senadores, legisladores del PRO también salieron al cruce de lo que consideran una decisión intencional de parte de la organización de la Asamblea Legislativa. Alejandro Rabinovich, titular de la bancada de Juntos, habló en sus redes sociales de una “actitud prepotente y autocrática del gobernador Kicillof”. “No tienen lugar los intendentes ni los referentes de Juntos en la ceremonia de Apertura de Sesiones”, afirmó y agregó que “nuevamente se endurecen”, en relación al comportamiento del Ejecutivo provincial. Cristian Gribaudo también condenó la situación y se también aseguró que “Kicillof confundió la asamblea legislativa con un acto de campaña. La inflación y la inseguridad sin soluciones”. “Todo sanata”, concluyó.

Así, los tonos más beligerantes de parte del PRO vinieron de dirigentes más identificados con María Eugenia Vidal. El diputado Alex Campbell, hoy también cercano a Cristian Ritondo de cara a la carrera por la gobernación, destacó que la ex gobernadora “quien recuperó cinco puntos de Coparticipación para la Provincia, quien creó el SAME y renovó 150 guardias y 300 centros de Salud”. Mencionando logros y “la lucha contra las mafias y el narcotráfico”, Campbell indicó que “todos los logros que menciona el Gobernador sólo fueron posibles gracias a la gestión de Vidal”. “Lo único positivo del discurso de Kicillof es que es el último que los bonaerenses van a tener que escuchar porque ellos saben la verdad y no lo van a volver a votar”, sentenció.

En esa línea de destacar a la gestión anterior para cuestionar a la actual, se inscribió el precandidato a gobernador Cristian Ritondo, que también fue el ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal. "Se ve que vive en Albertolandia y que ni siquiera baja la ventanilla del auto mientras lo llevan a su oficina", aseguró el hombre que pelea para ser el elegido de Patricia Bullrich para encabezar la boleta del PRO en la provincia. "La situación es dramática, no hay una sola persona que se sienta más segura que hace 3 años", afirmó buscando poner valor a sus años a cargo del tema.

Desde los bloques minoritarios de la Cámara Baja provincial tampoco ahorraron críticas al discurso del mandatario provincial que deslizó que iría por la reelección. “La realidad del inicio de clases no es la que dice Kicillof, pesar de su verso miles de docentes y auxiliares pararon la semana pasada por salario y contra el ajuste en educación”, expresó el diputado del FIT, Guillermo Kane. Criticó la política provincial sobre seguridad y la comparó con la de Vidal y el ex presidente Macri. “El discurso de Kicillof quiere correr por derecha al macrismo”, aseguró el legislador por la banca de izquierda.



Asimismo, Kane fue de los pocos que hizo mención a lo sucedido el miércoles pasado cuando se suspendió el discurso de Kicillof. “La falta total de referencia del apagón del miércoles pasado es una muestra clara de que es un discurso que no se preocupó en contrastarse con la realidad”, indicó el diputado matancero”.

El ataque a las decisiones en materia de educación de parte del gobierno provincial también tuvo eco en los libertarios. El legislador Nahuel Sotelo acusó a Kicillof de “justificar la idea de que ningún estudiante pueda repetir en los colegios”. Consideró que la discusión planteado sobre el régimen de repitencia en la provincia implica “nivelar siempre para abajo”.