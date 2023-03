Desde Santa Fe

El ministro de Gestión Pública Marcos Corach analizó ayer la crisis de inseguridad y violencia en Rosario a la luz de una decisión política que el gobernador Omar Perotti tomó el primer día de su gobierno, que “es cortar la connivencia del Estado con el delito". "Eso genera respuestas”, dijo. Y en un directo al pasado, recordó que en el gobierno anterior del Frente Progresista, el ministro de Seguridad tenía “entre sus funcionarios a abogados de bandas narcos de la provincia” y hasta “utilizó fondos reservados” del área de Asuntos Internos para “pagar a los abogados defensores de policías imputados en el caso del chico (Franco) Casco”. “Estos hechos nos permiten entender la gravedad de lo que estamos hablando”. Corach advirtió también sobre las apariciones mediáticos de “caranchos” políticos, como llamó a quienes “fueron a Rosario a caranchear” después de las amenazas al capitán de la selección argentina Lionel Messi y el ataque a balazos a un comercio de su familia política, que tuvo repercusión en el país y el mundo. “Vinieron a hacer payasadas, pero los rosarinas y rosarinos se dan cuenta de quiénes son y las cosas que hacen”.

"Hoy no hay connivencia del Estado con el delito", dijo Corach en un diálogo con LT9. "El gobernador Perotti siempre fue claro en su decisión de cortar la connivencia con el delito y eso genera erespuestas".

Y cuando le preguntaron sobre los vínculos de la Policía de Santa Fe con el delito organizado, Corach apuntó: “Los líderes de los grupos que organizaron el narcotráfico en Rosario hoy están presos. Pero cuando fueron detenidos y condenados, ya formaban parte de esas estructuras miembros de las fuerzas policiales” que respondían a las órdenes de los jefes narcos. “Esa es la Policía de Rosario que heredó el gobierno de Perotti y que empezamos a corregir”.

“En las gestiones que nos antecedieron –como llamó al gobierno del Frente Progresista-, el Ministerio de Seguridad de la Provincia tenía entre sus funcionarios a abogados de bandas narcos". “Y otro ex ministro de Seguridad, el actual diputado y candidato a gobernador (Maximiliano) Pullaro, utilizó fondos reservados para pagarles a los abogados de policías acusados de encubrir a otros policías por el asesinato de un chico Casco. Esto nos permite entender la gravedad de lo que estamos hablando”.

Acerca de la amenaza a Messi y la balacera al supermercado de su familia política, con repercusiones en el país y el mundo, Corach dijo que “es un tema muy complejo, con varias aristas” y “no se puede descartar la existencia de una vinculación entre el año electoral y algunos episodios que sucedieron”. Y entre esos hechos, mencionó también “el ataque al Canal 3 de Rosario”.

"Hoy tenemos el problema focalizado en Rosario con los homicidios, las balaceras,los atentados. Es difícil preveer ataques" como los del fin de semana a "chicos de un cumpleaños". "Quién los hace? ¿Por qué? ¿Quién los manda? a los gatilleros, se preguntó Corach.

-El objetivo es infundir terror -le planteó el colega de LT9.

-Si, es así, infundir terror y miedo en Rosario -respondió Corach. Y siguió con más preguntas: "¿Quién los manda? ¿Con qué están vinculados? ¿Que este es un año de elecciones? ¿O es (una parte de) la política que está metida en estas cosas? No puedo decir que hay un sector de la política que está metiendo la cola. Pero si alguien quiere sacar ventaja de esto, me parece que va por mal camino".

-Está claro que la amenaza a Messi y la balacera al supermercado de su familia política tenían un objetivo. Y sus autores lo lograron porque el hecho tuvo repercusión en el mundo. ¿Esto es les hace pensar que ese armado tiene que ver con el año electoral?

-Si tuviéramos elementos de esa vinculación, voy corriendo y hago la denuncia judicial. El ataque a Messi es un operativo para que tome dimensión de otras características. El fiscal está investigando -respondió Corach.

"Nosotros vamos a seguir luchando, a pesar de todo eso” subrayó Corach. “La mejor prueba de que queremos cambiar esta situación, es que hemos cambiado once jefes de policías y cuatro ministros de Seguridad”. “El gobernador tiene claro hacia dónde vamos y si la gestión de un funcionario no se plasma en resultados, si no se puede evidenciar en números y acciones concretas, lo cambia”. “Cuando no se obtienen los resultados pedidos, los cambia".

"Quiero dejarlo muy claro. Hoy no hay convivencia del poder político con la corrupción de la policía. Pero no tengan dudas que nosotros los seguiremos combatiendo con decisión firme. No hay convivencia del poder político ni con las bandas narcos ni con los policías corruptos, esto no existe” concluyó Corach.