Dos ex ministros de Economía salieron a avalar el canje de deuda que lanzó el actual titular de Hacienda, Sergio Massa, y le sumaron críticas a la herencia de Mauricio Macri y a las gestiones del ex ministro Martín Guzmán. La referencia es para la actual titular del Banco Nación, Silvina Batakis y el ex ministro y vicepresidente Amado Boudou.

"Va a traer certidumbre al mercado financiero local", aseveró Batakis, al tiempo que pronosticó que "va a tener una buena respuesta" por parte de los tenedores de bonos. En este sentido, la titular del BNA afirmó que habló con la banca privada y "lo ven como algo muy positivo porque todos queremos despejar dudas, trabajar bien y dedicarnos a esto, otorgar créditos".

Economía formalizó ayer la convocatoria a un canje de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023 por dos canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER) y otra con una combinación de 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.

Por su parte, Boudou lo puso en perspectiva política al afirmar que "esta rueda la empezó a mover el macrismo, se habló hasta de reperfilamiento sobre el final del gobierno de Macri, cuando empezaron a tomar una deuda en pesos a tasas descomunales que sirvieron para después convertirlos en dólares y fugar los 44 mil millones de dólares que Macri consiguió del FMI para sus amigos y para el sistema financiero que lo fugó.”

Siguió Boudou asegurando que “lamentablemente esa bola de deuda en pesos se incrementó muchísimo con la gestión de Martin Guzman, tuvo una política irresponsable, inadecuada (...) Finalmente Sergio Massa tiene que tomar el toro por las astas y una decisión que yo creo no es la que muchos de nosotros pretendíamos pero es adecuada en términos de la situación política que genera esa deuda".

“Massa ha logrado dar un horizonte de previsibilidad en una situación que realmente era muy grave, muy inestable. Cuando asumió Sergio Massa el golpe del mercado estaba en marcha. La irresponsabilidad de Guzmán fue muy fuerte".



Más liquidéz a Titulos

El Banco Central (BCRA) modificó algunos mecanismos operativos de la "opción de liquidez" con el objetivo de darle mayor liquidez a los títulos públicos que tienen las entidades bancarias. "Los cambios que se hicieron buscan perfeccionar el instrumento después de ocho meses de funcionamiento y antes de una importante licitación de canje de deuda del Gobierno nacional para mejorar el perfil de sus vencimientos".

La autoridad monetaria precisó que la nueva herramienta "es operativa para los bancos que, por la propia naturaleza del negocio, presentan descalces entre los plazos de los títulos públicos y los depósitos que los respaldan. Esta opción ayuda a la transformación de esos plazos reduciendo los riesgos de liquidez".