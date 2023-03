La familia de Salustiano Giménez, de 17 años, perteneciente a la comunidad wichí de la localidad Misión Nueva Pompeya, denunció su desaparición el 17 de febrero. El sábado pasado, unas 200 personas fueron a la comisaría para pedir por su aparición y fueron reprimidos, con un saldo de 21 detenidos y una docena de heridos, entre policías y manifestantes. Con el objetivo de "atender personalmente la situación" funcionarios provinciales viajaron a la zona. “Ante el pedido de aparición de Salustiano Giménez, desde hace más de tres semanas, la respuesta termina siendo la represión y demonización del pueblo Wichí”, expresaron los familiares del adolescente.



Ante la falta de resultados por parte de las autoridades para dar con el paradero del joven wichí, los incidentes continuaron el domingo cuando un grupo de personas atacó la comisaría local, el edificio del juzgado Multifueros y el de la Municipalidad. La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez viajaron a Misión Nueva Pompeya "para buscar un camino de diálogo que permita el cese de la violencia", indicaron los funcionarios. Zalazar anunció el pedido al Ministerio de Seguridad nacional para que tropas de Gendarmería se instalen en ese pueblo para reforzar las tareas de la policía chaqueña. Cuatro móviles de esa fuerza federal ya habrían llegado al lugar.

“Hay 20 detenidos de los que no sabemos su paradero, la abogada Carolina Aquino presentó un habeas corpus y tememos por la vida de nuestros dirigentes, resistimos la represión cientos de compañeros en las calles de Pompeya, la mayoría mujeres y jóvenes luchando barrio por barrio”, denunció la familia de Giménez.



La madre de Salustiano, Rosa Ángeles Campos, en idioma Wichí traducido al castellano pidió “solamente que me entreguen a mi hijo, ya sea vivo o muerto, los policías tiraron gases lacrimógenos cuando me fui a reclamar y no pude lograr ver durante varios minutos, sólo quiero que entreguen a mi hijo y la comunidad se quedará tranquila”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestaron su preocupación por la situación y pidieron a las autoridades provinciales que liberen a los detenidos. “Es necesaria la creación inmediata de una mesa de diálogo para la solución del conflicto: las autoridades estatales deben garantizar que continúe el proceso de búsqueda y que liberen a las personas detenidas”, señalaron. Este diario se comunicó con autoridades nacionales pero no obtuvo respuestas sobre la situación.

Parte del enojo y la movilización de la comunidad radica en que la causa judicial a cargo de la fiscal de Investigación 1 de Castelli, Raquel Maldonado, está clasificada como "presunto homicidio". En este sentido, el Gobernador, Jorge Capitanich, declaró públicamente que Giménez fue víctima de "una causa de homicidio" y a la familia se le informó que hay un sospechoso detenido. Pero lejos de tranquilizarlos, los familiares denuncian que el gobierno dejó de investigar y buscar a Salustiano, al tiempo que decidió trasladar al detenido. "¿Pero dónde está el cuerpo? ¿A quién están cuidado? A los criollos. Que deje de decir ‘homicidio’ si no hay cuerpo”, se preguntó la comunidad.



En tanto, dirigentes de distintas organizaciones pidieron “solidaridad con el pueblo Wichí y los pueblos originarios del Chaco, basta de atropellos, desaparecidos y asesinatos impunes”. Además, reclamaron “el retiro inmediato de la policía y la Gendarmería de la localidad de Pompeya”. Salustiano Giménez fue visto por última vez cerca del Paraje Barrio Nuevo de Nueva Pompeya.



Comunicados del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir

"Denunciamos un nuevo hecho de violencia institucional a manos del gobierno de Capitanich. Las fuerzas represivas en un operativo detuvieron de manera ilegal al presidente de la Asociación comunitaria de Nueva Pompeya, Mario Ledesma. No sabemos en qué condiciones se encuentra", expresó el domingo el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.



Y ayer reclamaron que "los hermanos wichi siguen detenidos y no dan información sobre Salustiano Giménes, joven wichi desaparecido".

Durante el día de hoy los medios de comunicación racistas bombardearon con noticias falsas respecto a lo ocurrido ayer en Nueva Pompeya Chaco.

Supimos que varios hermanos siguen detenidos pese que a se acordó de palabra con la Ministra de Seguridad de Chaco que los detenidos serían liberados hoy.

Alertamos que van a trasladar a varios de ellos a la ciudad de Castelli y eso es peligroso, ¿quién vela por la integridad de los presos en represión?

Reafirmamos que no fue un "enfrentamiento" fue y es violencia institucional. No reproduzcamos el racismo mediático.

"Así es los detenidos todavía están detenidos y esta noche lo derivan a Castelli. La ministra de seguridad de Chaco llegó anoche y habló con tres dirigentes y con la familia del joven desaparecido. La ministra pidió la paz a la comunidad y que para hoy lunes 11:00hs de la mañana los detenidos quedarían en libertad pero no fue así."

Nos comparte nuestra hermana Patricia del pueblo nación Wichi.

Datos que están siendo compartidos en grupos afines:

Detenidos alojados Comisaria Misión Nueva Pompeya:

1. CALERMO JOSÉ HERNÁN 59 años

2. QUIROGA ROSENDO 37 años

3. RIVERO JOSÉ 69 años

4. HERNÁNDEZ CANDELARIO 66 años

Detenidos alojados Comisaria Fuerte Esperanza:

1. LEDESMA MARIO (44 años) Presidente de la asociación comunitaria Wichí.

2 QUIROGA FELIX (47 años)

3. QUIROGA FAUSTINO (47 años);

4. NUÑEZ FELICIANO (44 años);

5. BERTANA JULIO (36 años);

6. QUIROGA FLORENTINO (44 años);

7. TOPO CELSO (28 años);

8. MONTES BALVINO (45 años);

9. RUBINO CIRILO (36 años);

10. C.A (16 años) Menor fue entregado a su progenitor.

Se inició una causa por "Supuesto atentado y resistencia contra la autoridad/lesiones, amenazas y daños calificado", en la que interviene la Fiscalía N° 1 de la Ciudad de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Raquel H. Maldonado (subrogante)

Así mismo se aprehendió a varios hombres en causa "Supuesta Infracción al Código de faltas de la provincia", en la que interviene el Juzgado de Faltas de Paz y Falta de esa localidad, a cargo del Sr. Olegario Giménez.

Causa "Supuesta Infracción al Artículo 60 (perturbaciones y desórdenes)"

MARCELO ARANDA 21 años

PABLO ERNESTO QUIROGA 21 años

W.Y 13 años

J.S.S 14 años

A.C 14 años

Los menores fueron restituidos a sus progenitores; mientras que los hombres mayores de edad continúan alojados a disposición magistrado interviniente.