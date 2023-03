Desde febrero de 2021 se emite en la pantalla del canal Crónica el programa Seres Libres, ideado y creado por el actor Gastón Pauls junto a Gerardo González.

El ciclo, que va por su tercer año, busca hablar de adicciones sin estigmatizar. En cada capítulo, personalidades del espectáculo, el deporte y la cultura brindan su testimonio en torno a su recuperación de diferentes adicciones.

Este martes, Gastón Pauls dialogó con Luis Bremer en Mediodía750 y contó cómo surgió el proyecto: "Hacía 100 charlas por año a la que concurrían 100 mil personas, entonces pensé: 'qué bueno sería que esto tuviera un espacio televisivo'", comenzó relatando el actor, de larga trayectoria en cine y televisión.

"Fui a un par de canales, pero querían sangre, morbo. En un momento aparece Gerardo González, que trabaja en Crónica y tiene una productora que se llama Wolf, y quería hacer un programa", agregó.

"Seres libres es el resultado de todos esos años, primero de libertad mío. La recuperación de las adicciones a mí me llevó a un lugar no de libertad absoluta, pero sí de por lo menos sentarme a dialogar y no estar gobernado por lo que quiero ir a tomar al baño", señaló.

Un sociedad de consumo, una sociedad de adicciones

En este sentido, el actor de éxitos como Montaña Rusa, Todos contra Juan y Nueve Reinas, entre muchos otros, analizó desde su experiencia personal y colectiva el complejo entramado que rodea a las adicciones: "La sociedad de consumo necesita consumistas. Hoy en día, cada vez necesitamos más: dinero, posesiones, ahorrar por las dudas. Es una sociedad que necesita del consumo y el ser humano tiene pocos límites", argumentó.

"En mi experiencia, el mayor porcentaje de adictos entra por alcohol. El alcohol es la puerta de entrada. Y aún así el alcohol está publicitado a las 4 de la tarde en TV, y siempre son gente rica, personas felices. El pibe de 16 que ve eso dice 'yo quiero eso, quiero ese sabor del encuentro'", enfatizó, en referencia al clásico slogan publicitario de la marca Quilmes.

"Hay mentes prodigiosas desarrollando drogas. El objetivo principal para alguien que está pensando en generar algo consumido, es algo que cuando lo probás por primera vez te genera una adicción y necesidad tales que lo querés todos los días de tu vida y que no te mate, para que seas un cliente toda la vida", remarcó.

Por último, dejó un mensaje para quienes atraviesan una sitiuación de adicciones: "El primer paso es reconocer el problema. Reconocer la derrota y, a partir de ahí, pedir ayuda".