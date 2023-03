River Plate, con oficio y buen funcionamiento, goleó 3-0 a Racing de Córdoba, en su estreno por la Copa Argentina, para la clasificación sin inconvenientes a los 16avos. de final.



Los delanteros Miguel Borja y Lucas Beltrán y el defensor Leandro González Pirez convirtieron los goles para el equipo que dirige Martín Demichelis, en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero.



El club de Núñez aguardará en la próxima instancia por el ganador entre Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors.



La victoria de River en Santiago del Estero fue inobjetable. Más allá de la rotación dispuesta por Demichelis, casi no hubo equivalencias entre un equipo, de primera división, y otro, de la segunda categoría.

River fue de menor a mayor, con Ignacio Fernández como el futbolista más lúcido del partido. A partir de sus pies nacieron las jugadas más peligrosas en ataque. Además, River utilizó con criterio las bandas a través de las proyecciones de Andrés Herrera y Elías Gómez.



Con un acertado Rodrigo Aliendro, en el rol de Enzo Pérez, y el buen aporte de Esequiel Barco, River sacó distancia con la jerarquía de sus jugadores, pero también a través del correcto funcionamiento como equipo.



La primera llegada del "Millonario" fue con un remate de Borja, a los 25 minutos del primer tiempo, que exigió al arquero Leonardo Rodríguez, quien mandó la pelota al córner.



El partido transmitió la sensación de un River controlador de las acciones ante un Racing de Córdoba dispuesto a capitalizar un error.



De esta manera, se produjo la situación más clara del equipo cordobés con una contra rápida generada entre Nicolás Cavagnero y Walter Berrondo. El delantero Franco Coronel, el único punta de Racing, perdió luego en el mano a mano con Ezequiel Centurión.



River inclinó la balanza a su favor con el gol de Borja, casi en el cierre de la primera parte. El desborde de Elías Gómez y su centro preciso encontró al goleador colombiano, quien definió con clase ante Rodríguez.



La apertura del marcador tonificó a River y aplacó a Racing. El equipo de Demichelis salió decidido en el segundo tiempo y logró la diferencia tranquilizadora a través del gol de Beltrán. El delantero recibió un pase profundo de Fernández para una resolución excelsa.

González Pirez, de cabeza, concretó la goleada para River y la alegría de su gente que colmó el estadio santiagueño, una plaza que le cae de maravillas porque ganó los seis partidos que disputó con 22 goles a favor y tan sólo uno en contra. Además ganó la Supercopa Argentina 2019 (vs. Racing por 5-0) y el Trofeo de Campeones 2021 (vs. Colón por 4-0).



De no haber sido por Leonardo Rodríguez, River hubiese concretado una ventaja mayor. Tanto Borja (en varias ocasiones), como Barco y Pablo Solari no pudieron con el arquero.



River cumplió con su obligación y lo hizo de buena forma para una noche completa en Santiago del Estero.