Lautaro Pilloud, un cadete de 21 años que cursaba el primer año de la carrera militar en el Ejército Argentino, murió el lunes pasado por un paro cardiorespiratorio durante un entrenamiento en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, en medio de la ola de calor en Buenos Aires.

"Es con hondo pesar que informamos el fallecimiento del cadete de primer año Lautaro Pilloud, durante una actividad del servicio en el CMN", lamentó el Ejército Argentino en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

Quién era Lautaro Pilloud

Oriundo de la localidad bonaerense de Baradero, y de 21 años recién cumplidos el 16 de enero pasado, Lautaro había ingresado este verano al Colegio Militar. Desde hace dos meses se desempeñaba como cadete del Ejército, un camino muy vinculado a su familia, dado que su padre, Javier, es oficial de Prefectura Naval Argentina.

La relación con su familia era profundamente estrecha. "Mi negro hermoso, ¿por qué te esforzaste tanto?. Me arrancaste el corazón. No entiendo por qué te me fuiste negro. Cómo te voy a extrañar, pa. ¿Cómo vamos a hacer para seguir sin vos, mi negro? Se me desgarra el alma", escribió su papá en su cuenta de Facebook.

El mensaje que el padre de Lautaro Pilloud publicó en su cuenta de Facebook.

Además de su padre, la familia de Lautaro estaba compuesta por su madre, Karina, que trabaja como portera en una escuela, y por su hermana, Brenda, a quienes el joven abrazaba con cariño en cada foto que tienen juntos.

Pilloud era muy querido por todo su entorno. "Hasta siempre brujito. Descansa en paz", escribió en Facebook la docente Marina Carvalho, junto a una foto de Lautaro en el colegio, cuando era chico. Otras maestras comentaron esa misma publicación: “Mi alumnito de quinto... QEPD Lauti” y “Como olvidar a ese chiquito tan curioso, mimoso y buena persona; cuanta tristeza”, fueron algunos de los mensajes.

Lautaro, con su uniforme. Imagen: Facebook Javier KA

"No puedo creerlo, hace unos días charlabamos en Baradero, estaba muy contento por ingresar al Colegio Militar de la Nación, no me explico como en semejante institución pueda pasar esto", comentó Hugo Geréz, otro conocido del joven.

Además de su pasión por el servicio, a Lautaro le gustaba salir con sus amigos, jugaba al rugby en el Tiro Federal y asistía al gimnasio ADN de Baradero.

Qué se sabe sobre la muerte de Lautaro Pilloud

El comunicado del Ejército no precisó las causas de la muerte del joven, pero se dio a conocer que se había abierto una investigación interna, mientras que el expediente judicial tramita en Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín.

Se conoció extraoficialmente que la muerte del joven ocurrió por un paro cardorespiratorio durante las actividades de "adiestramiento físico" contempladas en la currícula del Colegio Militar. Pilloud se descompensó durante las tareas físicas, se le realizaron las tareas de reanimación y se lo trasladó al Hospital Militar de Campo de Mayo, pero no pudo ser reanimado.

La muerte del cadete de primer año ocurrió en medio de la novena ola de calor que se vivió en la provincia de Buenos Aires y otras parte del país y por la cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía en alerta naranja varias localidades, entre ellas, El Palomar.

