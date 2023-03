El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad es “netamente política” y advirtió que “lo único que se busca es proscribirla” para que no participe en las elecciones 2023. En diálogo con AM750, repudió los fundamentos del fallo que se dieron a conocer este jueves y calificó la extensa resolución judicial de “insostenible”.



“Esta Justicia no es independiente ni imparcial, tampoco es proba. Ya no son los militares, ahora son los jueces buscando proscribir y prohibir la participación política de Cristina Kirchner, es vergonzoso”, enfatizó Soria, que además sostuvo que el fallo es “largo e insostenible”. “No hay ningún hecho ni prueba concreta”, sintetizó.

En declaraciones a La Mañana de Víctor Hugo Morales, Soria afirmó que “el partido judicial tiene la necesidad de proscribir e inhabilitar a Cristina”, e indicó que “la condena nació muerta”.

Además, cuestionó que los jueces del Tribunal Oral Federal Nº2 consideren que la vicepresidenta es responsable por el incumplimiento en el control de las obras viales, aunque a los funcionarios que sí eran responsables, entre ellos el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López, fueron absueltos.

“Después de leer las 1.600 fojas de fundamentos creo que lo que realmente quieren fundamentar es la sentencia de la campaña presidencial de 2023”, analizó Soria. “Es un fallo netamente político, lo único que quieren es la proscripción”, reiteró el ministro de Justicia.

Además, planteó que en la foja 303 de los fundamentos del fallo “los jueces plantean algo ridículo”: “El mismo tribunal que sostuvo que no se podía determinar el perjuicio al Estado y el monto económico por los supuestos hechos de corrupción ahora dice que saben tanto del perjuicio que no hace falta analizarlo ni estipular cuál es el monto”. “Es inédito, nunca vi una condena con esos fundamentos, no hay un solo hecho que pruebe la participación de la vicepresidenta en este caso”, remarcó.

“Esta justicia no es independiente ni imparcial, tampoco es proba. Los fundamentos llegan el 9 de marzo, que es la misma fecha en la que la revolución fusiladora dictó el decreto que prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. Ya no son los militares, ahora son los jueces buscando proscribir y prohibir la participación política de Cristina, es vergonzoso”.

Los principales puntos del fallo que proscribe a Cristina Kirchner

El texto de poco más de 1600 carillas fue difundido mediante el sistema informático Lex 100, por el cual tramitan los expedientes y entregarán copias en formato digital a las partes. Debido a su extensión fue entregado en dos archivos, uno es solo un índice de los temas y otro el desarrollo.