Desde Viedma



Un día después de conocerse los fundamentos del fallo con que la condenó el Tribunal Oral Federal 2, Cristina Kirchner hablará desde la ciudad de Viedma. Por estas horas la vicepresidenta se encuentra ultimando los detalles de lo que dirá en el marco de la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”, que dará en la Universidad Nacional de Río Negro cuando reciba el Doctorado Honoris Causa de la institución. CFK viajará a la ciudad patagónica el mismo viernes y llegará cerca de las 18, el horario pactado para la conferencia. En Viedma, ya la esperan colaboradores, periodistas, funcionarios locales y ciudadanos, que relatan como un hecho histórico la última vez que CFK vino a la ciudad --en octubre de 2008-- cuando aún era presidenta. En Buenos Aires, su equipo de abogados ya se encuentra trabajando para presentar la apelación a la sentencia en la causa Vialidad.

La voz de CFK es muy esperada por todo el arco político y por la ciudadanía porque se especula con que este viernes, en el marco de la distinción que recibirá, hable o diga algo sobre las 1600 páginas que escribieron los jueces del TOF 2 para argumentar la condena a seis años a prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde el entorno de la vice, sin embargo, arriesgan que en su discurso, CFK no se centrará en críticas al Poder Judicial, sino que "será más por el lado del título de la conferencia".

Entre los invitados locales estará uno de los anfitriones del evento, el senador rionegrino Martín Doñate, que estuvo trabajando de manera ardua para que la visita de la vicepresidenta se pueda concretar. Los únicos que hablarán sobre el escenario, según supo este diario, son CFK y el rector de la universidad, Anselmo Torres. En esta ocasión, a diferencia de las últimas visitas que la vicepresidenta hizo a distintas provincias, no estará acompañada en el escenario por el intendente local, en este caso Pedro Pesatti, ni por la gobernadora, Arabela Carreras. No comparten partido. Ambos son de la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro y estarán, pero entre el público, no en el escenario.

Según contaron a Página/12, las autoridades de la Universidad de Río Negro esperan para el acto a unos 1200 invitados entre académicos y funcionarios. Además, los organizadores están montando fuera del predio pantallas para que la militancia pueda seguir en vivo la conferencia. Calculan que habrá allí más de cinco mil personas. "Está viniendo militancia de toda la provincia y de otras provincias vecinas también", aclaran. Lo que no habrá esta vez es un segundo escenario, como sí ocurrió en actos anteriores que CFK protagonizó en otras localidades. Así ocurrió en el Chaco, cuando recibió un Honoris Causa de la Universidad del Chaco Austral, por ejemplo. En esa ocasión --mayo de 2022--, luego de dar la conferencia magistral junto con el gobernador, Jorge Capitanich, ella salió a hablar con los militantes. Esta vez, según informan, las medidas de seguridad serán extremas. Los cuidados se intensificaron luego del intento de magnicidio que la vicepresidenta sufrió el 1º de septiembre del año pasado. En el operativo está trabajando no solo las policías local, provincial y su custodia personal, sino también la Policía Federal.



La capital rionegrina --que este jueves amaneció gris y bajo la lluvia tras varias jornadas de calor intenso-- tuvo días de mucho movimiento porque el 7 de marzo fue una fecha histórica para la localidad vecina, Carmen de Patagones, ubicada a tan solo cinco kilómetros cruzando el Río Negro. Allí comenzó el miércoles la "fiesta de la soberanía", que durará hasta este sábado a la noche, para conmemorar los 196 años del "Combate por la Soberanía Patagónica", un enfrentamiento ocurrido en 1827 entre milicias de las Provincias Unidas del Río de la Plata y tropas de la marina del Imperio del Brasil. En ese contexto, los viedmenses mencionan la presencia de CFK en la zona como si fuese una más de las atracciones que van a estar en la localidad para la ocasión: "Mañana (por el viernes) viene CFK; después toca La Beriso y el sábado la Sole Pastorutti", enumeran entusiasmados.



Luego del discurso de la vicepresidenta, el sábado, en la localidad bonaerense de Avellaneda, se hará el plenario "Luche y Vuelve", organizado por las agrupaciones kirchneristas. Allí, como adelantó este diario, la militancia trabajará en el marco de 15 comisiones y se leerá un documento final basado en el que se leyó en Plaza de Mayo el 17 de octubre. En las últimas horas, tras conocerse los fundamentos de la condena a CFK, el kirchnerismo lanzó una campaña en redes y pegó afiches en CABA: "Argentina con Cristina"; "Haga patria, rompa la proscripción"; "Cristina presidenta"; consignaban, junto a una serie de placas en las que marcaban la palabra "proscripta" y debajo de ella describían distintas políticas de sus gobiernos como la AUH, el plan Conectar Igualdad y los Créditos Procrear, entre otras.