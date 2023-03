Las colectivas de Trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal Federal y de Comodoro Py emitieron un comunicado denunciando dilaciones y exigiendo la continuidad del jury de enjuiciamiento al fiscal federal Francisco Snopek. El funcionario está acusado penalmente por violencia de género. Denunciaron que "su paralización visibiliza la complicidad e impunidad patriarcal dentro del propio sistema judicial".

Sin embargo, el abogado del funcionario judicial, Jorge Pablo Suárez Nelson, aseguró que Snopek volverá a trabajar "con todas las garantías" después del 28 de marzo.

Al tomar conocimiento de las causas que se tramitan en el fuero provincial contra el fiscal Snopek por violencia de género, el 8 de agosto de 2022, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, resolvió abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, "con el objeto de que se determine si los hechos atribuidos (...) ameritan su remoción por haber incumplido el deber de observar buena conducta".



Casal también solicitó en esa resolución la suspensión del fiscal en el ejercicio de sus funciones, en el caso de que sea dado de alta y cese la licencia concedida por enfermedad de largo tratamiento.

"Ese proceso (de jury) se encuentra suspendido porque el fiscal solicitó licencia por enfermedad argumentando que se encuentra realizando un tratamiento psiquiátrico", explicaron las colectivas de trabajadoras e interpretan esto como "dilaciones".



Faltó a una pericia en Buenos Aires

Las trabajadoras advirtieron que Snopek debía presentarse el pasado 9 de marzo en el Cuerpo Médico Forense, en Buenos Aires, para someterse a una pericia psicológica y psiquiátrica, que era "fundamental" para que se determine la continuidad de jury o su suspensión hasta que termine la licencia.

Al respecto, Salta/12 tuvo acceso a un acta elevada por el Cuerpo Médico Forense a la Procuración General de la Nación, en la que se informa que el fiscal "no se ha presentado a la entrevista" y por este motivo no pudo realizarse la evaluación encomendada.

Consultado por este medio, el abogado defensor de Snopek dijo que lo planteado por las trabajadoras judiciales de Nación "no es tan así", si bien confirmó que el fiscal no se presentó a la pericia el jueves, aseguró que lo hará el 28 de marzo.

"De ningún modo no se quiere hacer la pericia", sostuvo Suárez Nelson respecto a su defendido. "Está por viajar él con su psiquiatra personal. Él viene con problemas desde hace un año, viene atacado por la Provincia, por todos lados, viene con licencia médica (...) No es que está dilatando", sostuvo. "Se hará la pericia para ver si está en condiciones de volver a trabajar", explicó.

Además, el abogado negó que haya un proceso para someter al fiscal a un jury de enjuiciamiento, "no hay decreto, ni tribunal", dijo. Refirió que solo hay un "expediente administrativo de licencia médica porque está haciendo un tratamiento psiquiátrico", que inició la Secretaría Legal y Técnica de la Procuración "por pedido de Snopek", de la "licencia legal y reglamentaria".

"Regresa a trabajar"

Suárez Nelson afirmó que después de la pericia el fiscal Snopek "regresa a trabajar", manifestando que está en condiciones de hacerlo, y afirmó que volverá a sus funciones "con todas las garantías", "Ya que a la denunciante (la defensora general Clarisa Galán) la trasladan a Buenos Aires con cargo nuevo".

Snopek fue denunciado por la defensora general de Nación en Salta, Clarisa Galán, quien lo acusa por hostigamientos y malos tratos en el ámbito laboral por razones de género. La jueza de Violencia Familiar y de Género de la provincia, María Carolina Cáceres Moreno, intervino ante esta denuncia y dispuso medidas de protección urgentes en julio de 2022.



Galán desmintió lo del traslado: "De ninguna manera", subrayó. La defensora dijo incluso que las medidas cautelares impuestas por la jueza siguen vigentes.

La defensa de Snopek apeló las medidas preventivas de prohibición de acercamiento, impugnaciones que aún deben resolverse en casación. Sin embargo, ya hay dictamen del fiscal Ramiro Michel Cullen que se expidió por declarar inadmisible ese recurso.

"Sería el colmo que por un psicópata violento que tiene que ser echado me trasladen", afirmó Galán. Contó que concursó para un cargo de defensora de la Cámara Federal de Casacion Penal, y está ternada, pero hay un procedimiento en curso. Se requiere de un acuerdo del Senado, todavía "no está ni enviado el pliego", explicó, y, por último, la designación depende del Poder Ejecutivo de Nación. Puso énfasis además en que en caso de obtener esa designación sería por concurso y mérito, no por un traslado.



Sin perimetral con la esposa

Asimismo, Suárez Nelson dijo que Snopek "ya está viviendo con su mujer", "ya no hay restricciones", sostuvo. La jueza Cáceres Moreno había ordenado medidas preventivas el año pasado pero luego las levantó. Sin embargo la fiscala Luján Sodero Calvet, y el asesor de Incapaces Marcelo Fernández Esteban, en representación del hijo pequeño de la pareja, apelaron esa decisión.

Suárez Nelson dijo que esa apelación es "con efecto devolutivo no suspensivo", aunque la fiscala Sodero Calvet dijo lo contrario, señalando que la perimetral sigue vigente hasta que el Tribunal de Impugnación resuelva.

El artículo 21 de la ley provincial 7888, (de protección contra la violencia de género), también establece que "la apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo", como explicó Sodero.

"Él vive con su esposa. La esposa fue a hablar con Sodero y con (la jueza Claudia) Puertas, manifestó que no quería denunciar (...) La mujer no lo denunció al esposo", dijo Suárez Nelson.

Aunque no hubo denuncia de la esposa, que también es abogada, la fiscala Sodero imputó a Snopek por lesiones y daños en un contexto de violencia de género contra su pareja, también por delitos en perjuicio de policías que intervinieron ante esos hechos en su domicilio en mayo del año pasado, quienes lo acusan de privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad.

La jueza Claudia Puertas le había concedido un sobreseimiento parcial en los últimos tres delitos, Sodero apeló también esa resolución. El juez Federico Armiñana Dohorman, de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, hizo lugar al recurso de la fiscala sosteniendo todas las imputaciones.



Además, Armiñana Dohorman determinó, como había afirmado la fiscala, que en hechos de violencia de género el requisito de la denuncia puede obviarse, cuando haya razones de interés público.

"La ausencia de respuesta ante los hechos denunciados marca un mensaje para toda la sociedad y específicamente disciplina a las propias trabajadoras de la Justicia que vivencian violencias. ¡Exigimos una justicia igualitaria y libre de violencias dentro y fuera del sistema!", manifestaron las trabajadoras de la justicia federal en el comunicado.