Cuando la motosierra baja, se lleva puestas vidas, proyectos, planificaciones familiares y esperanzas. Así lo siente Andrea Villegas, quien durante más de dos décadas trabajó en el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello hasta que unos meses atrás fue despedida, aún a pesar de que se encuentra embarazada. "Fue un baldazo de agua fría", dice.

Así, en la búsqueda cruenta por un déficit cero ajustando en los sectores más vulnerables, el Gobierno de Javier Milei deja cada vez más futuros partidos al cortado de la ruta.

Ni bien comienza la entrevista con Víctor Hugo Morales, Villegas interrumpió y pidió permiso para contar su historia. Con un tono de voz casi quebrado, contó: “Hace 25 años trabajo en el ministerio. Ingresé en la ANDIS, estuve 17 años".

Y continuó: “Vengo de la vieja escuela, hice capacitaciones, estudio, trabajo con profesionalidad. No tengo sumario administrativo. Tampoco inasistencias. Mis vacaciones eran tomadas para hacer trámites personales. Mi legajo es intachable”.

Sin embargo, a comienzos del año llegó el bombazo: “El 28 de febrero recibí un mail, y mis otros 800 compañeros también, sin remitente, donde nos decían que pasábamos a disponibilidad. Fue como un balde de agua fría”.

En realidad el pase a disponibilidad era un “despido encubierto”, explicó. “Porque no tuvimos la posibilidad de reubicarnos en otro organismo, aunque por nuestro perfil podríamos haberlo hecho. Muchos tuvimos entrevistas, pero los expedientes llegaron hasta modernización, pero la orden era que ningún expediente avanzara”, sostuvo.

Luego, finalizó: “Además, como lo mencionan, es un derecho adquirido. Nosotros hicimos un concurso. Tuve un examen escrito, después por una mesa examinadora y una entrevista personal. Mi nota fue destacada. Y a pesar de no encontrarme trabajando, me sigo capacitando. Porque esa siempre fue mi bandera”.