La FED anunció fondos adicionales para garantizar y pagar depósitos de ahorristas del SVB

La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) anunció hoy, en Washington, que pondrá a disposición fondos adicionales para las instituciones de depósito elegibles, para ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes", a la vez que se garantizó el pago de los depósitos de los ahorristas del Silicon Valley Bank.

En un comunicado, la FED sostuvo que "esta acción reforzará la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar la provisión continua de dinero y crédito a la economía, con el objetivo de apoyar a las empresas y los hogares estadounidenses".

En tanto, en una resolución conjunta, la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Compañía del Fondo de Seguros de Depósitos (FDIC), Martin J. Gruenberg, resolvieron que "los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo, y que el contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank", al tiempo que aclararon que "los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizados no estarán protegidos, la alta dirección también ha sido eliminada y cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos para respaldar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley".