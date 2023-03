El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar los plazos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para los vehículos patentados en la ciudad de Buenos Aires y que el trámite sea gratuito para jubilados y personas con discapacidad. De aprobarse el proyecto, los automóviles nuevos tendrán que realizar la VTV a partir de los 4 años de patentado –y no a partir de los 3 años como ahora-, siempre que no hayan llegado a los 60.000 kilómetros antes. Además, la vigencia de la VTV pasará de ser anual, a un período de dos años. “Con estos dos cambios, en 8 años teníamos que hacer seis veces la VTV y ahora solo tres, o sea la mitad de los trámites; y en dinero, en vez de gastar 42.000 pesos en seis verificaciones, vas a gastar 21.000; es decir, en los primeros 8 años te ahorras la mitad del dinero que estás gastando hoy”, destacó el jefe de Gobierno capitalino. También anunció que, de aprobarse el proyecto de ley, la VTV para los jubilados y personas con discapacidad será “totalmente gratuita”. “Va a haber algunos requisitos de características del vehículo para ser equitativos, pero si las cumplen, no van a pagar la VTV”, remarcó en una presentación donde estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, y la jefa de Gabinete de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, Eugenia Wehbe.