El músico argentino Sergio León (cuyo verdadero nombre es Sergio García Fernández), denunció a Mick Jagger y Keith Richards por presunto plagio en una canción de 2020. El argentino, que lidera la banda española Angelslang, acusa a los integrantes de los Rolling Stones de haber tomado "sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley” de sus temas "So Sorry" (2006) y "Seed of God" (2007).

La querella se inició en un tribunal de Nueva Orleans. León sostiene que acompañó a Chris Jagger, hermano de Mick, que dio recitales en Madrid como solista. Según León, le dio un CD con todos sus temas, algo que detalló en un correo electrónico incorporado a la causa.

En el mail, el hermano de Jagger dice que Angelslang tiene material que “seguramente interesará a la banda más grande del mundo”, señal de que le acercaría el disco a los Stones. La denuncia apunta a "Living in a ghost town", que escribieron Richard y Jagger y fue estrenada en plena pandemia de coronavirus.

El denunciante alega que ese tema tiene “las melodías vocales, la progresión de acordes, los ritmos de la batería, la parte de armónica, las líneas de bajo, el tempo y otros detalles propios” del tema "So Sorry". De hecho, fueron los fanáticos españoles de Angelslang los que comenzaron a notar similitudes.

En 2022, la banda española lanzó una página web con detalles del caso. La página se desactivó, pero el caché e Internet cosnerva un texto: “Hace diez años, el letrista del grupo Angelslang estuvo en contacto cercano con Chris Jagger, hermano de Mick Jagger, de The Rolling Stones. Ambos compartieron e intercambiaron opiniones sobre las canciones y el estilo musical de la banda Angelslang, que podría atraer a los miembros de The Rolling Stones y entregaron varios CDs musicales de Angelslang a Chris Jagger, dos para él y dos para Mick Jagger".

A eso se suma, según la banda, que hay grabaciones de León con Chris Jagger en escenario, subidas a varias plataformas. Mick Jagger había declarado en 2021 que tenía "un gran número de canciones hechas” para hacer un disco, y hoy están enfrascados en el estudio de grabación. Hasta ahora, la mítica banda inglesa no se pronunció acerca de la denuncia.