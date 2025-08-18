La dirigente bonaerense María Teresa García, sexta en la lista a diputados por Fuerza Patria por Buenos Aires, explicó este lunes por la 750 cuáles son las principales fortalezas y desafíos del peronismo de cara a dos paradas claves: el próximo 7 de septiembre en la provincia y el 26 de octubre a nivel nacional.



"Fue en unidad. He visto que hay otras provincias donde también se cerró en unidad. Estamos preparados para dar la batalla, para consolidar desde el peronismo y otras fuerzas políticas una acción que le ponga freno al Gobierno de Milei”, aseguró García.

Y añadió: “Ya sabemos cuáles son los dos proyectos que tienen en cartera, la reforma laboral y previsional. Hay que abocarse a armar fuerza para que eso no suceda. Sería el final de lo poco que queda del mundo del trabajo en el país. Y del mundo después del trabajo, que son los jubilados”.

Así, afirmó: “Hay que ponerse a trabajar en eso. Y la campaña, que es corta, gracias a Dios. Porque las campañas largas saturan a todos. Sobre todo con campañas como estas, que tienen mucha violencia en un momento en el que la sociedad no necesita tanto ruido, sino paz para poder decidir”.

Una lista sin estrellitas

Yendo a fondo sobre el cierre de listas, García aseguró: “Es una lista que representa otra cosa (que la que representa el Gobierno): representa sensatez, poder explicar las cosas, poder hablar con tranquilidad, no entrar en las chicanas políticas”.

“Es el contra-imperio de la lista de Espert. Y la integración de la lista es saludable: hay representación de sectores sindicales, está a propuesta de Kicillof el hijo de Hugo Moyano, está Yasky, hombres y mujeres muy valiosas. Esto asienta la unidad que tenemos”, destacó.

Y añadió: “Es una lista, como digo, donde no salen estrellitas de colores porque no es el momento para que eso ocurra. Sino para que uno le ofrezca a quien tiene que tomar una decisión mucha más tranquilidad”.

El gran desafío electoral del peronismo

Ante la pregunta de la mesa sobre quién va a militar esta lista del peronismo, García contestó: “Creo que todos van a militar esta lista, más allá del desdoblamiento, que es una dificultad”.

Tras lo que dijo: “Yo creo que hoy por hoy hay dos realidades: la provincia de Buenos Aires está abocada al 7 de septiembre para lograr un triunfo, porque es importante por el próximo 26 de octubre”.

“Es una parada intermedia, porque en octubre se juega si se consigue en la Cámara de Diputados el número necesario para ponerle freno a las barbaridades de este gobierno. Y eso solo se consigue con números de votos”, afirmó.

Por lo tanto, en este marco de análisis, concluyó: “Esa elección es importante. Y no creo que nadie apuesta a que estemos derrotados en octubre. Porque no hay un solo intendente al que le convenga una derrota en octubre”.

El mensaje que debe transmitir la oposición

Finalmente, sobre qué tipo de campaña hay en el horizonte, dijo: “El desafío es lograr convencer a los votantes que vayan a votar. Mover la apatía que hay, y que se vio en todas las provincias”.

“Y como segunda cuestión es que tenemos que hacer un mensaje muy sencillo. No está con oídos para escuchar cosas que no entiende. Que logre representar lo que decimos representar. Mal podemos tener éxito si no podemos representar lo que decimos representar”, afirmó.

Tras lo que concluyó: “Los compañeros hablarán de la reforma laboral como inminente peligro. La gente tiene que volver a recuperar confianza en la política. Vamos a tener que hacer una campaña muy intensa y muy clara”.

