El US Open es el torneo que más marcó la carrera de tenística de Juan Martín del Potro. Además del título que logró en 2009, en lo que fue su único trofeo de Grand Slam, también llegó a una final ante Novak Djokovic en 2018 y siempre llevó adelante grandes actuaciones que lo convirtieron en uno de los preferidos del público. Ahora, el certamen en el cemento neoyorquino podría ser el escenario de un inesperado regreso, de acuerdo a una promesa que el tandilense hizo en relación al fútbol y que, aseguró, tiene intenciones de cumplir.

Antes del Mundial de Qatar, Del Potro había prometido que si la Selección Argentina se consagraba campeón en el certamen, intentaría disputar el próximo US Open. Y ahora, en medio de una gira promocional por Brasil, el ex número 3 del mundo dijo que buscará cumplirla.

"Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar", relató el tandilense en una rueda de prensa que levantó el sitio Tennis News, aunque dejó en claro que por ahora se trata de algo prematuro. "Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", remarcó en el marco de su gira por San Pablo como embajador de Roland Garros. En esa ciudad se está disputando un torneo para jóvenes promesas, cuyo premio será una invitación especial a los ganadores para competir en la próxima edición del Abierto francés junior.

La última vez que se lo vio al campeón de la Copa Davis 2016 en un court fue en febrero del año pasado, cuando perdió en dos sets contra el azuleño Federico Delbonis, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club en la que fue sus despedida en el Argentina Open. Si bien nunca oficializó su retiro, Del Potro dio a entender que se despidía de la actividad profesional tras una serie de operaciones en la rodilla derecha, de las que nunca se pudo recuperar.

Pese a que creía que su paso por una cancha de tenis era una cuestión ya cerrada, ahora aseguró que volverá a entrenar luego de la conquista de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. El objetivo será estar presente en el US Open, Grand Slam que ganó en 2009 en una final recordada ante el suizo Roger Federer. Además de la Copa Davis, otra de las consagraciones de Del Potro cuando representó al país fueron las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y de bronce en Londres 2012.

En su estadía en San Pablo, Del Potro participó de actividades con niños brasileños y brindó detalles de su carrera. En ese sentido, el tandilense dejó en claro que el único objetivo que no pudo cumplir fue llegar a la cima del ranking mundial. “Creo que lo único que me faltó es ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y trabajé para intentar ser el mejor. Pero también estoy súper orgulloso de mi carrera, y nunca logré ser número uno porque estaban Nadal, Federer o Djokovic”, reflexionó Delpo, que lejos de molestarse, se mostró muy satisfecho de haber luchado contra el Big Three. “Cuando veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando ser número uno es muy lindo saber que fueron ellos los que no me dejaron conseguir ese sueño”. Del Potro llegó en agosto de 2018 a su mejor posición histórica en el escalafón, cuando se ubicó tercero por tres semanas consecutivas.