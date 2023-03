"Estamos haciendo un esfuerzo enorme para contener la inflación, sabemos que esto no se baja en dos días, es compleja", aseguró este viernes el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, quien afirmó que se está trabajando para que no caiga el nivel de producción.



El funcionario señaló que "Argentina tiene inflación estructural”, pero subrayó que “también el mundo desarrollado está acudiendo a una de las crisis inflacionarias más altas de la segunda guerra mundial hasta acá".

"En nuestro caso también está agravada por cómo entramos a esta crisis mundial: el mundo entró prácticamente sin inflación y nosotros entramos con un país con 54 por ciento de inflación, defaulteado en pesos y en dólares. Esto lo hace más difícil", agregó el funcionario en declaraciones radiales.

Asimismo, dijo que "durante la crisis lo que se hizo fue asistir a todo el aparato productivo para que no caiga la producción y no mueran las empresas”. “Esto en 2020 lo hemos logrado. Por eso la economía siguió creciendo y el empleo registrado tuvo buenos índices", aseguró De Mendiguren, quien afirmó que “el problema es que la inflación hace que a aquel que está trabajando no le alcance la plata y este es nuestro desafío".

El funcionario sostuvo que "la inflación tiene resistencia a la baja”, pero remarcó que “lo que ha hecho el ministro (de Economía, Sergio Massa) es doblar los esfuerzos para que ese sendero sea a la baja y no como muchos pronosticaban que esto tiene como resultado la hiperinflación".

Por otra parte, consideró que "la verdadera solución a la inflación es la estabilidad macro y eso requiere de crecimiento económico, que hoy es a través de las exportaciones porque la crisis eterna de la Argentina es la falta de dólares".

"Estamos haciendo todo lo posible, hemos anunciado aportes no reembolsables para fomentar la pyme exportadora, con buenos resultados, 12.000 millones de dólares exportó el sector en el año 2022 y ahora volvemos a reforzar ese camino", indicó el secretario, quien afirmó: “Estamos atacando el problema estructural, la falta de dólares".

En ese sentido, se refirió también al comienzo de la Feria EconAr de economía del conocimiento y sostuvo que el Gobierno invirtió "en darle futuro al sector a través de alivio fiscal, de promover acceso a divisas para que este año suban 3.000 millones de dólares las exportaciones".