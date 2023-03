El seleccionado argentino masculino de vóleibol, medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020, buscará la clasificación a París 2024 en el Preolímpico de China, que se jugará del 30 de septiembre al 8 de octubre.



Por su parte, Las Panteras participarán en el Preolímpico de Japón, entre el 16 y el 24 de septiembre, según el sorteo de grupos que dio a conocer este viernes la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB).



En ambas ramas, solamente 12 países se clasificarán a los Juegos Olímpicos, y Francia tiene el cupo asegurado por ser anfitrión. En los Preolímpicos de septiembre, los dos primeros de cada zona accederán directamente a París 2024, en tanto el resto de los lugares se definirá por varios factores, entre ellos el ranking mundial y el continente del cual provengan (si no tiene clasificados).



La Selección masculina, que dirige Marcelo Méndez, tendrá como rivales del Grupo C a China, Polonia, Países Bajos, Canadá, México, Bélgica y Bulgaria.



El Grupo A se jugará en Brasil con el local, Italia, Irán, Cuba, Ucrania, Alemania, República Checa y Qatar; mientras que el Grupo B será en Japón con el local, Estados Unidos, Eslovenia, Serbia, Turquía, Túnez, Egipto y Finlandia.



En cuanto al Preolímpico femenino, Las Panteras -conducidas desde este año por Daniel Castellani, sucesor de Hernán Ferraro- integrarán el Grupo B con Japón, Brasil, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Puerto Rico y Perú.



El Grupo A será en China con el local, Serbia, República Dominicana, Países Bajos, Canadá, República Checa, México y Ucrania. Por último, el C se jugará en Polonia con el local, Italia, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Colombia, Corea y Eslovenia.



Sudamericano masculino de clubes

UPCN de San Juan, actual bicampeón de la Liga de Vóleibol Argentina, le ganó a Murano de Chile por 3 a 0 y quedó con chances de avanzar a las semifinales del Sudamericano masculino de clubes que se juega en Minas Gerais y en el que también participan los equipos Ciudad de Buenos Aires y Policial de Formosa.

UPCN se impuso con sets de 25-11, 25-8 y 25-15 y quedó segundo en la Zona C. El conjunto de Fabián Armoa deberá esperar para ver si se clasifica como mejor segundo.

En este Sudamericano, los finalistas conseguirán una plaza para el Mundial de Clubes a disputarse en India en noviembre.