A cuatro meses de cumplirse un año de su renuncia, el exministro de Economía Martín Guzmán habló este sábado sobre su salida del Gobierno y volvió a referirse a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y la inflación.

"No hubo quita de derechos a jubilados, no hubo una contracción del Estado y eso es parte del mérito de la negociación que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández", aseguró el exfuncionario en diálogo con AM750.

Su renuncia al Ministerio de Economía

El 2 de julio de 2022, mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner brindaba un discurso, el entonces publicaba en sus redes sociales una carta dirigida al Presidente en la que anunciaba su salida al frente de la cartera económica.

"Había que actuar con cierta responsabilidad porque no importan los roles, ni las posiciones, sino pensar siempre en el país. Lo que se hizo fue cuidar a la Argentina porque no era posible gestionar de esa manera la política económica e íbamos hacia un lugar mucho peor si seguíamos en ese camino", argumentó Guzmán.

Y agregó: "Lamentablemente no pudieron construirse las condiciones para la continuidad. Terminó quedando al frente la ministra (Silvina) Batakis y luego el actual ministro (Sergio Massa), que hoy sí tiene apoyo".

La negociación con el Fondo

El exministro volvió a respaldar la gestión con el organismo internacional de crédito y se refirió a una de las críticas que le hizo La Cámpora en un comunicado, en donde la agrupación planteó que el acuerdo con el FMI era inflacionario.

"La inflación en Argentina tiene que ver con el hecho de que haya deuda y pocas reservas, que Argentina no haya tenido crédito en pesos en 2019 y la emisión por la pandemia, más que por el acuerdo", respondió Guzmán en diálogo con Toma y Daca.

En esa línea, consideró que el acuerdo "tuvo características para nada comunes" y que "no hubo contracción del Estado" como resultado de la negociación.

Consultado por las declaraciones de algunos economistas y dirigentes que pretenden desconocer el acuerdo, respondió: "El FMI son los países del mundo, eso no quiere decir que no hay ninguna circunstancia en la que pueda pasar".

Además, reveló una de las últimas reuniones con los representantes del Fondo: "Yo me fajé con el FMI a muerte por un tema en particular, que era el tema de la tasa de interés. El Fondo quería un aumento muy grande de la tasa de interés. Yo dije que Argentina no lo podía sostener, tendríamos que haber recortado inversiones clave para el desarrollo".

Inflación

Para Guzmán, la raíz del crecimiento desmedido de los precios en Argentina es multicausal. "El déficit fiscal no es la única causa de la inflación. Pero sí importa en un país que no tiene suficiente acceso al crédito y una moneda débil", explicó.

Sobre este punto, el economista coincidió con el diagnóstico de la Vicepresidenta que en su última alocución -el 10 de marzo en la Universidad de Río Negro- volvió a referirse al carácter bimonetario de la economía argentina. "Argentina tiene una economía bimonetaria, hay que trabajar para fortalecer la moneda", indicó.

Planes para el futuro

Por último, si bien descartó tener ambiciones políticas en el corto plazo, reveló que creó el think tank Suramericana junto al exequipo del ministerio de Economía y exfuncionarios que "se ven representados en las ideas del peronismo y la justicia social".

Y concluyó: "Hacia adelante lo que más me importa es contribuir a que levantemos Argentina, y la política es una herramienta de transformación".

