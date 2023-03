El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, dijo que está "fuerte y contento de dirigir" a este plantel, cuando fue interrogado por su salud tras la derrota ante Instituto, en la Bombonera, la segunda consecutiva luego de la de Banfield, y reconoció que no estuvieron "a la altura del partido" ante los cordobeses.



"Estoy bien, muy fuerte y contento de dirigir al plantel. Tuve un dolor de cabeza y me automediqué y por eso tuve un pico de presión. Por eso recomiendo que ante cualquier malestar vean antes que nada al médico", explicó Ibarra en la conferencia de prensa pospartido.



Ibarra sufrió la semana pasada un pico de presión que le generó abundante pérdida de sangre por las fosas nasales durante un entrenamiento, por lo que debió ser internado durante 24 horas en el Hospital Italiano de San Justo.



"Y hoy no estuvimos a la altura del partido. Fuimos muy imprecisos y nos costó un poco. Encima cuando nos estábamos acomodando nos anotaron el primero. Y casi inmediatamente nos hicieron el segundo y eso complica todo ante un rival que trabaja bien la ocupación de espacios", puntualizó posteriormente a la hora de analizar el encuentro.



"Pero el hincha de Boca nos alentó igual porque es agradecido,. En abril llega la Libertadores y estaremos a la altura. No somos los peores porque perdimos ni somos los mejores cuando ganamos", argumentó.



Y en el final, luego de señalar que le hubiese gustado que los periodistas le preguntaran "por el gol anulado a Darío Benedetto en el principio y el penal que no cobraron para Boca en el final por falta del arquero (Jorge Carranza) a (Luca) Langoni", lanzó una advertencia para el plantel que dijo estar contento de dirigir: "Todos tenemos que hacer autocrítica y ser humildes".