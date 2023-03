Tras la piña que le propinó Instituto de Córdoba el último domingo en La Bombonera, y que lo aleja de los primeros puestos en la Liga Profesional, se respira un ambiente de fin de ciclo en Boca. Estas serán horas decisivas para saber si Hugo Benjamín Ibarra continúa o no al frente del primer equipo.

Si bien el Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme no tendría pensado rescindir el contrato del ex lateral, no se descarta que el propio entrenador decida dar un paso al costado, pese a que en la conferencia de prensa declaró sentirse "a gusto" dirigiendo y con fuerzas para continuar ejerciendo el cargo, al tiempo que desplegó quejas por malos arbitrajes y pidió "paciencia" a la parcialidad xeneize tras admitir que las cosas en el equipo no siempre salían "bien".

"No estuvimos a la altura del partido. Estuvimos muy imprecisos. Nos costó un poco el partido. Cuando nos estábamos acomodando, nos hacen un gol. Nuevamente el equipo empezó a agarrar la pelota y llegó otro gol más. Cuesta con un rival que se encuentra dos goles arriba y se mete atrás, pero es una responsabilidad nuestra poder encontrar los espacios", comenzó diciendo Ibarra en conferencia.

Sobre las distracciones que decantaron en los goles cordobeses, explicó: "Son cosas que tenemos que mejorar como grupo. En situaciones del partido tenemos que estar 100% metidos. Sobre todo en el tercer gol, apenas entramos al segundo tiempo: ése nos golpeó muchísimo. El equipo intentó nuevamente recuperarse, pudimos hacer un gol y quizás con alguna chance más pudimos hacer algo más, pero terminamos perdiendo".

Lo cierto es que el formoseño no le encuentra la vuelta a Boca: ya usó a 26 jugadores en lo que va del 2023. No sólo eso: en apenas diez partidos oficiales disputados este año, el DT utilizó casi el 80% del plantel y sólo pudo repetir una vez el mismo once.

Si bien los jugadores suelen tener descanso la jornada siguiente a un partido, el "Negro" Ibarra sabe que hay mucho que corregir y citó este lunes al plantel para tener primero una reunión cara a cara y luego una práctica vespertina, con la mente puesta en el duelo de este sábado 25 por los 32avos de la Copa Argentina, en un mata mata ante Olimpo de Bahía de Blanca.

Posiblemente ésta sea la última gran oportunidad para Ibarra, quien deberá decidir si mantiene en el equipo a "Pol" Fernández y a Sebastián Villa, duramente reprobados cuando fueron reemplazados, o si vuelve a darles mayor protagonismo a Alan Varela, Oscar Romero o Miguel Merentiel.



En defensa habrá un cambio obligado por la ausencia de Bruno Valdez, convocado a la selección de Paraguay en esta fecha FIFA, al igual que Luis Advíncula (citado en Perú) y Norberto Briasco (en Armenia). Frank Fabra es otro que está bajo lupa, más allá de no aparecer en la lista de Colombia. Y por si fuera poco, Ibarra debe decidir si ataja Sergio "Chiquito" Romero o Javier García.

Un "Chino" con los tapones de punta

El último domingo, Darío Benedetto y el colombiano Villa fueron silbados por parte del público presente en el estadio. Sobre ellos este lunes hizo referencia el histórico ex jugador y DT xeneize, Jorge "Chino" Benítez.



"Benedetto parece que está aburrido. Si no le sale alguna jugada, baja los brazos. Le daría un tiempo, lo veo desmotivado. Y le pediría que juegue en serio", disparó en diálogo con Boca de Selección, al tiempo que fue implacable con el atacante colombiano: "A Villa le resbala todo. Gana fácil un millón de dólares, se sube a un avión y listo. Es jugador para los últimos 20 metros".

Quien alzó tres torneos locales, dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental como jugador xeneize aseguró que no puede hacer un análisis del trabajo que lleva a cabo Ibarra, pero remarcó: "Yo quiero ver otro equipo".

El "Chino" Benítez apuntó: "Hay parte que es responsabilidad del técnico y otra de los jugadores. A los jugadores les falta iniciativa, ganas. Ibarra les tiene que preguntar si saben lo que significa la camiseta de Boca. Si no, el que se va a tener que ir es él. Hay jugadores que trotan, que sólo van atrás de la pelota. Me dolería que se vaya el 'Negro' Ibarra", concluyó.