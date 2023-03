Google habilitó este martes la inscripción en Estados Unidos y Reino Unido a la lista de espera para acceder a Bard, un programa que hasta ahora estaba abierto sólo para pruebas autorizadas, y que buscará ganar terreno a su competencia: el ChatGPT de Microsoft, plataforma diseñada para responder de manera eficiente y coherente, imitando el lenguaje humano, mediante inteligencia artificial (IA).

Según describe Google, Bard “es un chat de inteligencia artificial experimental que busca brindar “respuestas naturales de alta calidad” y simplificar “temas complejos” casi al instante, basándose en información subida en la web.

Se le puede pedir “desde consejos para alcanzar su meta de leer más libros este año hasta explicar la física cuántica en términos simples o despertar su creatividad describiendo una publicación de un blog”.

A su vez, aseguraron que si bien se trata de una tecnología “emocionante”, no carece de fallas. “Este servicio puede proporcionar información inexacta, engañosa o falsa, debido a que aprende de una amplia gama de información que contiene sesgos y estereotipos del mundo real”, explicaron.

Acerca del funcionamiento, Google todavía no lo dio a conocer con precisión, pero se espera que sea similar al de ChatGPT de Microsoft, al que se puede acceder a su chat a través de un sitio web, donde se realizan preguntas y pedidos como, por ejemplo, la elaboración de mails, ensayos e informes.

Qué es ChatGPT

ChatGPT, respaldada por Microsoft, causó sensación en todo el mundo por su capacidad para generar en cuestión de segundos textos de calidad utilizando una tecnología conocida como “Grandes Modelos Lingüísticos”.

Al ser consultado sobre de qué se trata, el propio chat respondió ser “un modelo de lenguaje” (...) “diseñado para responder de manera inteligente a preguntas y comentarios de forma natural y coherente, imitando el lenguaje humano”.



Su conocimiento “está limitado a lo que se me han enseñado a través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos, no tengo acceso a internet para buscar información adicional y no tengo conocimientos especializados en ningún campo en particular, por lo que no puedo brindar información detallada o realizar tareas complejas que requieran conocimientos especializados”.