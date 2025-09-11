En las últimas horas, la palabra “Aruba” se instaló entre las principales búsquedas en Google en la Argentina. El motivo no tiene que ver con un simple destino de moda, sino con un anuncio oficial que despertó el interés de quienes ya piensan en las vacaciones de verano.

Aerolíneas Argentinas confirmó el inicio de una ruta especial hacia la isla caribeña, con conexiones desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza durante la temporada alta de enero y febrero.

El servicio contará con tres frecuencias semanales desde la Argentina hacia Aruba, con regreso a la capital, y vuelos directos semanales desde Mendoza (los viernes) y Córdoba (los jueves). La apertura de esta ruta refuerza la idea de que el Caribe se consolida como destino preferido por los turistas locales.

Un destino marcado por el sol y el mar

El atractivo principal de Aruba se resume en una fórmula sencilla: clima cálido y estable todo el año, playas paradisíacas de arena blanca y mar turquesa, y una variada oferta de alojamientos y gastronomía. No por nada la isla es conocida como “la isla feliz”.

Las playas más visitadas son Baby Beach, Arashi, Eagle Beach y Palm Beach, cada una con particularidades que las vuelven únicas. Desde sombrillas gratuitas hasta la posibilidad de practicar deportes acuáticos, la propuesta se adapta a quienes buscan descanso y a los que prefieren aventura.





El snorkel y el buceo son de las actividades más recomendadas, gracias a los arrecifes de coral y la abundancia de peces de colores. Para los más intrépidos, la isla también ofrece windsurf, kitesurf y parasailing, con precios que rondan los 50 dólares en el caso de estas últimas opciones.

Mucho más que playas

Aruba combina su perfil turístico con una rica historia y cultura. En la capital, Oranjestad, se destacan los edificios coloniales de colores pasteles, el Museo Histórico y el paseo en el tranvía “AruTram”, gratuito y pensado para recorrer las calles céntricas. Todos los martes, además, el Festival Bon Bini acerca música, danzas y gastronomía local.

Otro punto fuerte es la ciudad de San Nicolás, considerada la capital artística de la isla, donde los murales gigantes pintados por artistas locales e internacionales transformaron sus calles en un museo al aire libre.





Entre las excursiones más populares aparecen las ruinas de la mina de oro Bushiribana, el imponente Faro California, la piscina natural de Conchi dentro del Parque Nacional Arikok y la granja de mariposas, una experiencia para toda la familia.

La apuesta aérea y el interés argentino

El anuncio de Aerolíneas Argentinas generó un fuerte movimiento en las redes y en los buscadores. Los argentinos ya ubican a Aruba entre las opciones más tentadoras para el verano 2025/2026, con paquetes que incluyen vuelo y estadía en uno de los destinos más codiciados del Caribe.

La conexión directa desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza refuerza la expectativa: viajar a la isla feliz ahora será más accesible y directo. De este modo, la aerolínea de bandera busca consolidar su oferta internacional y captar la atención de quienes ya estaban mirando el Caribe como meta de vacaciones.

