ChatGPT es un modelo de lenguaje que utiliza la tecnología de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para generar texto en conversaciones. Está diseñado para responder de manera inteligente a preguntas y comentarios de forma natural y coherente, imitando el lenguaje humano.



El párrafo anterior no lo escribió una persona, sino una inteligencia artificial. En las últimas semanas, ChatGTP desató un gran furor en las redes sociales por su capacidad para mantener conversaciones y responder preguntas. Para muchos, su potencial es gigante y hay quienes incluso afirman que podría reemplazar a Google.

Esta tecnología se entrena en grandes conjuntos de datos de conversaciones humanas y utiliza una tecnología avanzada de "aprendizaje profundo" para lograr una respuesta eficiente. Por supuesto, esta tecnología todavía presenta algunas limitaciones. ¿Cuáles son? Una buena manera de saberlo es preguntárselo:

- Mi conocimiento está limitado a lo que se me ha enseñado a través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos y no tengo acceso a internet para buscar información adicional. Además, soy un modelo de lenguaje y no tengo conocimientos especializados en ningún campo en particular, por lo que no puedo brindar información detallada o realizar tareas complejas que requieran conocimientos especializados.

Qué significa "ChatGPT"

Las siglas de GTP son por “Generative Pretrained Transformer”, algo así como un “transformador generativo entrenado previamente”. Esto hace referencia a la arquitectura utilizada por el modelo. La palabra "generative" se refiere a la capacidad del modelo para generar texto, mientras que "pretrained" indica que el modelo se entrena previamente en grandes conjuntos de datos.

El furor por ChatGPT fue tanto que en cinco días, más de un millón de personas se inscribieron para probarlo. Greg Brockman, presidente de OpenAI, los desarrolladores de la aplicación, se hizo muy viral al compartir decenas de mensajes de los primeros chats y las reacciones de los usuarios.

Qué se puede hacer con ChatGPT

Básicamente, el chat sirve para mantener conversaciones. Se puede desde hacer preguntas, como dar indicaciones o realizar comentarios. Así, la tecnología usa la inteligencia artificial para contestar desde los síntomas del covid o las estrategias para realizar ciertas actividades hasta códigos de programación o resúmenes de texto y generador de ideas.

Primer ejemplo de ChatGTP

Segundo ejemplo de ChatGPT

Tercer ejemplo de ChatGPT





Cómo utilizar ChatGPT, paso a paso