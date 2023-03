Para Correa "sería grandioso" que Cristina Fernández de Kirchner "pudiera ser candidata"

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa expresó que "sería grandioso" que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "pudiera ser candidata" en las elecciones de octubre en la Argentina, al tiempo que la calificó de "gigante de la historia".



"Vive siempre bajo la amenaza, el peligro, el escrutinio, la mala fe; sin embargo sería grandioso si ella pudiera ser candidata", dijo Correa, en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, al ingresar al Salón de los Pueblo Originarios para participar del foro progresista Grupo de Puebla, que deliberó con la presencia del presidente Alberto Fernández.



"Ojalá, es una alegría histórica", respondió el expresidente de Ecuador, ante la pregunta sobre si creía que Fernández de Kirchner podía ser candidata.



Al respecto, consideró que a los "gigantes de la historia, como Cristina, muchos la aman apasionadamente, lamentablemente pocos la odian fanáticamente, pero para nadie puede ser indiferente".



Consultado sobre el acercamiento entre el presidente Alberto Fernández, y su par de Brasil, Lula da Silva, dijo: "Brasil es la economía más grande de Latinoamérica y de la más grandes del mundo y Argentina es la tercera".



"Esa cercanía puede hacer mucho bien a Latinoamérica y ya han dado los primeros pasos con la moneda común para intercambio", analizó el exmandatario ecuatoriano.



Simultáneamente, aclaró que "no es una moneda física, es un moneda contable, para intercambio entre los dos países y minimizar el uso de una moneda extra regional como el dólar" y evaluó como "absurdo" utilizar la moneda estadounidense en la región.



En tanto, al referirse nuevamente al incidente diplomático entre Ecuador y Argentina -ambos países expulsaron a los embajadores respectivos por el caso de la exministra María (de los Ángeles) Duarte (Pesantes), asilada, Correa declaró: "Como ecuatoriano me muero de vergüenza, quiero pedir disculpas".



Y añadió: "Es el más grande absurdo. Ecuador está escribiendo con sobre merecimiento parte de la historia del ridículo a nivel de relaciones internacionales".



Sobre este tema, puntualizó que "ha estado refugiada primero y luego con asilo político de Argentina en la residencia del embajador, por obligación no como opción, de acuerdo con la Convención de Caracas".



En ese sentido, amplió: "No es una obligación es opción otorgar el salvoconducto que lo solicitó el gobierno argentino. (El presidente Guillermo) Lasso es quien la tiene de rehén en la embajada con custodia exterior, con patrulleros que no tenían ni batería, ni comunicaciones ni gasolina, sale por sus propios medios y cuando se percatan de aquello expulsan al embajador".



Asimismo, Correa calificó esa situación de "locura" y se preguntó: "Si les duele la muela van ginecólogo, es ridículo, yo me muero de vergüenza, pido mis disculpas".



En tanto, consultado sobre declaraciones días atrás de la jefa del Comando sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, espetó: "Eso es terrible ni siquiera guarda apariencias ya", afirmó.



Richardson, en un evento del Atlantic Council se preguntó "por qué es tan importante América Latina" y respondió que el "60% del litio del mundo se encuentra en el triángulo" de Argentina, Bolivia y Chile, al hacer consideraciones sobre geopolítica.



Correa evaluó al respecto que "es claro que su política exterior, sobre todo hacia América Latina, ha sido terrible y que todas las intervenciones directas, indirectas, invasiones, ya sea a dictaduras o democracias, el denominador común ha sido defender no la democracia sino sus intereses".