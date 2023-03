Desfila gente en traje por las oficinas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en el centro porteño. El movimiento es mayor que el habitual, porque faltan pocos días para que se celebre la Cena Anual a la que asiste gran parte del denominado "círculo rojo" de empresarios y funcionarios de distintas fuerzas políticas y niveles de gobierno. En diálogo con PáginaI12, la directora ejecutiva Gala Díaz Langou adelanta los ejes en los que se concentrará el discurso central: jubilaciones, subsidios energéticos, políticas de cuidado y educación.

Cippec es una organización no gubernamental con peso en el debate de política pública, gracias a su larga trayectoria (fue fundada en el 2000) y los convenios que mantiene con gobiernos de distintos niveles y fuerzas políticas, apoyada en un presupuesto financiado por fundaciones, organizaciones y empresas. Realiza informes de nivel técnico en un amplio rango de áreas. Si bien se presenta como un espacio amplio y apartidario, los últimos cuatro directores del think thank son ahora integrantes del PRO, y muchas de las propuestas se encuentran alineadas a este pensamiento.



"Hemos mantenido conversaciones puntuales con equipos técnicos de posibles candidatos siempre que se juegue dentro de las reglas de la democracia: desde el Instituto Patria hasta la Fundación Pensar, no estamos yendo mucho más para allá", asegura Díaz Langou que asumió su cargo en 2021 y refuerza: "Las propuestas despiertan interés por el hecho de que están costeadas y toma como referencia la experiencia latinoamericana. En los 23 años de historia de Cippec hay muchas que se han tomado, hemos participado en el debate de la ley de financiamiento educativo en 2006, de financiamiento de los partidos políticos en 2019, de acceso a la información publica, además de políticas concretas a varios niveles".

El interés por el Centro de Investigación de despegarse de banderas políticas es notorio y hasta congruente con propuestas en determinadas áreas -conviven la sugerencia de eliminar los regimenes jubilatorios con la inversión en espacios de cuidado o extensión de las licencias por maternidad y paternidad, e incluso la necesidad de anticipar alertas para defender las reglas de la democracia-, pero también una tarea difícil: los cuatro últimos directivos de la ONG tuvieron un solo rumbo político, el macrismo. Es el caso de Nicolás Ducoté, que dejó Cippec en 2010 para hacerse camino en la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. De Fernando Straface, secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y jefe de campaña de María Eugenia Vidal. O de Julia Pomares, actual jefa de asesores del jefe de gobierno porteño. Miguel Braun, cofundador de la organización, fue secretario de Comercio durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cuatro pilares

El discurso principal y disparador de las charlas de pasillo de los mil asistentes del evento fue pensado haciendo foco en cuatro pilares: cómo reordenar el sistema previsional, cómo redefinir las tarifas y los subsidios energéticos, cómo reducir la deserción escolar y cómo mejorar las políticas de cuidado para disminuir la pobreza infantil. Las primeras dos, de foco más económico, están íntimamente relacionadas con uno de los temas que obsesiona al FMI y a la ortodoxia argentina: el déficit fiscal. Temas como el gravamen a los más ricos o incluso la justicia tributaria no forman parte de la agenda consensual.

Sistema previsional: la propuesta de reforma del sistema previsional intenta correrse del eje de la eliminación de los regímenes especiales, tal como se planteó en la cena del año pasado y significaba apuntar no solo contra las jubilaciones de mérito que incluyen el privilegio de jueces y diplomáticos, sino también contra los beneficios jubilatorios docentes, que representaron un 49,14 por ciento del gasto total de estos regímenes de excepción en 2020.

"Desde la salida de Rafael Rofman de Cippec hacemos foco en quienes quedan afuera del sistema previsional por no cumplir con los treinta años de aporte, que es el 55 por ciento de la población en Argentina. Las moratorias son una solución pero no definitiva. Invitamos a repensar criterios de entrada universal con un componente de retribución a cada año de aporte", asegura Díaz Langou aunque insiste en dar la discusión sobre los regímenes especiales: "Sabemos que hay profesiones que son muy loables que merecen un reconocimiento, pero la discusión es por qué docentes si y médicos no, por ejemplo".

Subsidios energéticos: "En 2022 los costos de subsidios significaron un 82 por ciento del déficit fiscal, es un agujero grande que tenemos", explica la directora ejecutiva al justificar por qué se le da particular importancia a este eje. La propuesta es crear una tarifa social amplia que alcance al 36 por ciento más vulnerable de la población. Implicaría un gasto de 0,06 por ciento del PBI, lo que sería un ahorro del 70 por ciento respecto a lo que cuesta la implementación actual.

Al ser consultada acerca del impacto que puede tener aumentar las tarifas en una sociedad en la que los salarios se encuentran retrasados con respecto a la inflación, responde que la idea es que "no sea un shock de una vez sino que sean aumentos prorrateados en el tiempo", pero que "el desequilibrio que genera el esquema actual tiene un impacto directo en la inflación que impacta en el bolsillo de los y las argentinas".

Políticas de cuidado: por fuera de la lógica de ahorro fiscal, aunque no sin mención al tema, se harán públicas propuestas de inversión en políticas de cuidado. Por un lado extender las licencias a trabajadoras informales y ampliar las de paternidad para asemejar las responsabilidades de cuidado; y por otro construir espacios de primera infancia. "Hay un mito grande en torno a los grandes costos de estas políticas, pero está demostrado que no es así. Aumentar un mes las licencias implicaría un 0,08 por ciento del PIB. La construcción de espacios es mas costosa porque implica construir y sostener salarios, pero a la vez creas trabajo y es una inversión. En una misma gestión de gobierno se recupera 60 por ciento de la misma", se entusiasma Langou que señala que este punto es uno de los que más llama la atención a los y las referentes con los que se juntan.

Esta nueva edición de la cena será el lunes 27 de marzo en el Hotel Hilton y tendrá como eje mostrar los avances del proyecto Democracia 40 con el que el instituto se propone alcanzar consensos sobre políticas específicas que superen la división. La cena estará encabezada por Díaz Langou y el presidente del Consejo de Administración que también es presidente de Accenture, Sergio Kaufman.

Debajo del escenario, y disfrutando de la muestra de arte de Marie Orensanz- que realizó la obra Pensar es un Hecho Revolucionario emplazada en el Parque de la Memoria-, estará gran parte del círculo rojo y referentes políticos de distintas banderas. El año anterior asistieron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Rosenkrantz, Gerardo Morales, Carlos Melconian y empresarios como Sebastián Bagó, Facundo Martínez (Ieral), José Urtubey (Celulosa Argentina). Por el lado oficialista, Carla Vizzoti Daniel Scioli, Malena Galmarini y ahora ex ministros como Gustavo Béliz o Matías Kulfas.