La Universidad Nacional de Salta (UNSa) entregó el título de Doctor Honoris Causa al escritor, poeta y ensayista salteño Leopoldo "Teuco" Castilla. La resolución 374/22 del Consejo Superior manifestó que la distinción es por "su extraordinaria obra poética y su incondicional compromiso político con la poesía y el medio ambiente".

La entrega fue presidida por el rector de la UNSa, Daniel Hoyos, quien expresó que representa un honor que el poeta salteño reciba el título desde la universidad pública. Antes de la decisión del Consejo Superior, Hoyos había emitido la resolución rectoral 1347/22, ad referendum del Consejo, por la que otorgaba la distinción después de recibir la propuesta formulada por Humberto Manenti, Fernanda Agüero y Lucrecia Coscio, en su carácter de coordinadora del Centro Cultura “Dr. Holver Martinez Borelli”.

En diálogo con Salta/12, Teuco Castilla afirmó que el título y el acto de entrega le significaron algo "muy gratificante" y "hermoso", porque se lo dieron en la tierra donde nació, el 27 de marzo de 1947, y porque es la Universidad Nacional de Salta la que otorga, siendo un lugar donde trabajó y fue estudiante. "Siendo alumno de la Universidad tuve que salir al exilio porque nos acusaron de actividades subversivas desde las Fuerzas Armadas del golpe de Estado", lo que también generó "un saldo terrible de 25 desaparecidos de esta Universidad", recordó Castilla.

En julio de 1976, Teuco Castilla se exilió en España, perseguido por la dictadura militar. Ya en el viejo continente, el salteño se encontró con otro de sus pares, el poeta metafísico Holver Martínez Borelli, ex rector de la UNSa, también exiliado.

La persecución en Salta no se inició con el golpe de Estado el 24 de marzo 1976, sino que tuvo su antesala en noviembre de 1974, cuando se ordenó la intervención a la provincia y se apartó al entonces gobernador Miguel Ragone. La situación no fue distinta en la Universidad, ya que también se expulsó de su cargo a Holver Martínez Borelli, quien conducía la UNSa en ese período. También cesantearon a docentes, lo que generó posteriormente persecuciones e incluso desapariciones de profesores, estudiantes y no docentes.

En España "me encontré con un gran amigo mío", recordó Castilla. Martínez Borelli falleció en Bélgica en 1978. Al momento de la entrega del título de Doctor Honoris Causa, todos esos sucesos se cruzaron por la cabeza del poeta. "No sé si me lo merezco, pero creo que es muy hermoso porque es un respuesta a un largo camino. Uno es como que el río se va sin salir de aquí. Estoy encantado", manifestó.

En defensa del ambiente

Uno de los principales fundamentos para otorgar el título de doctor a Castillo fue su fuerte trabajo en defensa del ambiente. Con los poetas Aldo Parfeniuk y Pedro Solans, Castilla es cofundador del movimiento Los Bosques de la Poesía. Se trata de espacios donde confluyen naturaleza y cultura, y “surgen como respuesta, a los incendios forestales que devastaron bosques en los últimos años en territorio latinoamericano y específicamente en las provincias argentinas”, detalla la resolución.

Los Bosques de la Poesía tienen sus raíces en la concepción del árbol como un ser que da vida, por lo que la acción de plantar árboles es concebida como una forma de salvar vidas de distintas especies. Fue bajo este propósito que un grupo de poetas, escritores y artistas decidió lanzar la iniciativa desde Villa Carlos Paz (Córdoba), y que rápidamente se extendió a comunas e instituciones culturales y ambientalistas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

La coordinadora del Centro Cultura “Dr. Holver Martinez Borelli”, Lucrecia Coscio, relató a Salta/12 que en agosto del año pasado, durante la inauguración de un Bosque de la Poesía en la Facultad de Humanidades, se pensó la entrega del título a Castilla. “El Teuco forma parte de este grupo, parte de un grupo maravilloso de poetas que generaron este movimiento”, destacó. Desde ese momento, se empezó a trabajar junto a la Secretaría de Extensión Universitaria para hacer realidad ese propósito.

El Bosque de la Poesía en Humanidades lleva el nombre de la poeta Teresa “Kuky” Leonard y de Holver Martínez Borelli.

Teuco Castilla reconoció que le dio una gran alegría que “hayan reconocido lo que pude hacer en defensa de la naturaleza”, y sostuvo que “más allá de lo que haya escrito, esto toma carnadura con la creación de los bosques de la poesía”.

En ese sentido, adelantó que este año se presentará un proyecto de ley en el Senado de la Nación, que busca declarar a la naturaleza como un sujeto de derecho. Castilla fue convocado a trabajar en el escrito y agradeció el intercambio que tuvo con diferentes profesionales que trabajan el tema. “Se va a presentar en breve de la mano de la senadora Nora Giménez”, agregó.

Un poeta aventurero

Lucrecia Coscio manifestó que Teuco Castilla le representa el poeta salteño de mayor renombre a nivel internacional debido a su trabajo. "Es una gran obra, es maravillosa y al mismo tiempo tiene mucho que ver con los tiempos y sonidos de Salta", dijo. También destacó los escritos donde reflejó los distintos lugares por donde viajó.

"Es un viajero incansable y esto se ve reflejado en un su obra", sostuvo la coordinadora quien también destacó que esas características las imitó de su padre, Manuel J. Castilla, quien se desempeñó como poeta, letrista, escritor y periodista. Por eso consideró que en la obra de Teuco Castilla se refleja "esta aventura del poeta", no sólo por su recorrido en los cinco continentes sino por "todo lo que implica esa característica de frontera que tenemos con otros países, especialmente con Bolivia", ya que su madre era oriunda de Tarija.

Castilla contó que viajó con su hermano Gabriel desde los 18 hasta los 28 años, de mochilero por países de Latinoamérica. "Anduvimos de pueblo en pueblo y nos encontramos totalmente deslumbrados por este continente maravilloso", a pesar de las "dolorosas llagas" que tiene. Y aún en estas condiciones dijo que siempre destacó la generosidad y bondad de cada una las personas con las que se encontró.

"Destaco ese coraje, especialmente del pueblo boliviano, pero que es común a todos los latinoamericanos", expresó, al tiempo que agregó que se lo entiende como un fervor hermoso que "hace celebrar la resistencia, en medio de las condiciones más terribles e injustas, pero que aún guarda un gran latido de la tierra".

Coscio recordó que tiene libros de Castilla que hacen referencia a distintos países latinoamericanos. "Es un poeta ampliamente distinto y reconocido", expresó, en referencia a los reconocimientos que recibió, como el Premio de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires; el Premio Esteban Echeverría, condecorado por su trayectoria por la Universidad de Carabobo (Venezuela), y el Premio Literario Academia Argentina de Letras. También fue designado miembro de honor de la Academia Argentina de Folklore, en 2019.

La coordinadora del Centro Cultural Borelli afirmó que en los ámbitos poéticos de Salta se lee a Castilla y se lo escucha cuando visita su tierra, ya que actualmente vive en Buenos Aires. "Cada vez que él viene va a recitar poesía y da gusto escucharlo porque es un poeta prolífero", sostuvo. Coscio también destacó la gran cantidad de libros editados, como Coirón (Buenos Aires, 2011), El caminante: antología poética (Ecuador, 2018), Le Voleur de Tombes (Francia, 2009).