Como cada 23 de marzo Bolivia conmemora el Día del Mar y mantiene el reclamo por un acceso marítimo soberano, un tema que marca sus relaciones con Chile. Durante los preparativos para la fecha, el gobierno de Luis Arce aseguró que mantendrá su reclamo por un acceso soberano marítimo y que insistirá en el diálogo con Chile.

En 2018 el fallo de la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene obligación de negociar una salida al mar para Bolivia, pero remarcó que esto no impide que los países continuén el camino del diálogo. Desde 1978 estos dos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, sólo tienen representaciones consulares en cada país.

Tras la Guerra del Pacífico (1879-1884) Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. ”Hoy más que nunca Bolivia se encuentra unida y con un solo sentimiento que es la reivindicación marítima”, afirmó el gobierno en sus redes sociales.

“En 1825, Bolivia nació a la vida independiente con una costa de más de 400 kilómetros sobre el océano Pacífico; pero 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el territorio del departamento de Litoral”, denunció el viceministerio de Comunicaciones de Bolivia en su cuenta de Twitter.

La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, dijo que el país siempre demandará “un acceso al mar en el marco de las relaciones con países hermanos”. La ministra calificó el tema como “una herida" en Latinoamérica.



Prada recordó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2018 no puso “punto final” sobre la reivindicación de La Paz, sino que llama a que Bolivia y Chile dialoguen sobre el tema. Prada reafirmó que eso es justamente lo que está buscando el gobierno de Bolivia.



En 2013, Bolivia presentó una demanda ante la CIJ reclamando la obligación de Chile de negociar una salida al mar. En 2018, la CIJ resolvió que Chile no tiene esa obligación aunque subrayó que eso no impide que los dos países vecinos continúen por el camino del diálogo.

Durante los preparativos para el Día del Mar realizaron el traslado de los restos de Eduardo Abaroa desde la Basílica de San Francisco en el centro de La Paz, hasta la plaza que lleva su nombre. Abaroa es considerado un Héroe de la Guerra del Pacífico.

El vicepresidente David Choquehuanca, presidió el desfile como presidente en ejercicio porque el mandatario Luis Arce estaba participando en la Conferencia del Agua de la ONU en Nueva York. Para este jueves está prevista la participación de Arce en los actos oficiales.