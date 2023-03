DOMINGO 26

TEATRO

Nada del amor me produce envidia Este es un espectáculo teatral-musical centrado en el drama de una costurera de barrio a la que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, Nada del amor me produce envidia es un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30. Con la actuación de María Merlino, basada en el texto de Santiago Loza y dirigida por Diego Lerman. Luego de una gran recepción del público, la obra festeja sus 15 años en cartel.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $3000.

Jardín fantástico Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa-jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntos. Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor. Con dirección de Agostina Luz López y actuaciones de Antonia Brill Perrotta, Catalina Burak, Sofía Guerschuny Pesci y Giulia Heras, entre otros.

A las 18.30, en Zelaya 3134. Entrada: $2200.

CINE

Álbum para la juventud Pedro y Sol acaban de terminar su último año de escuela y comienzan sus vacaciones. Dedican su tiempo libre en verano a abordar, poco a poco, tareas que quizás algún día se conviertan en sus profesiones. Sol usa sus lecciones de piano para revisar grabaciones musicales antiguas, mientras Pedro comienza un taller de escritura sin decírselo a nadie. Están creciendo, incluso sin darse cuenta. Este es el debut de Malena Solarz en solitario.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $300.

ETCÉTERA

Avalancha Se lleva adelante un festival donde los libros de música reúnen a personas melómanas, editoriales y sus plumas, fans de la lectura, artistas que se dedican a las canciones y periodistas. Habrá charlas en vivo, música, stands y una muestra de fotos. El cierre de la jornada será una charla de rock entre Mariana Enriquez y Lala Toutonian.

A las 18, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1500.

Exhale Dedicado al yoga, la meditación, la respiración y disciplinas que profundizan y promueven el bienestar, este festival incluye puestos de comidas saludables y productos nobles. Sobre el escenario desfilarán profesoras y profesores de renombre, se presentará la cantora de mantras Carolina Chrem y el cierre será con Yoga Session, con musicalización de Ale Lacroix. Hasta las 20.30.

Desde las 10, en el Parque Náutico de San Fernando. Gratis.

LUNES 27

CINE

Sobre las nubes Cuatro personajes habitan una ciudad gris, caminan las mismas calles pero no se cruzan. El segundo largo de María Aparicio (Las calles) construye una poética personal de lo cotidiano a partir de un deleite en los detalles: la actividad introductoria de un taller de teatro, fragmentos de relatos leídos en la intimidad de una librería o la compra rutinaria de una gaseosa cargan con la densidad sutil de aquello que nos constituye como individuos. Sobre las nubes sugiere que la vida cotidiana consiste en un equilibrio entre procesos que comienzan y otros que finalizan. Con Eva Bianco, Pablo Limarzi y Malena León.

A las 13.45 y 22.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

1976 Desde el primer minuto, la ópera prima como realizadora de la actriz Manuela Martelli entrelaza de forma inseparable dos mundos en principio escindidos. Por un lado, el universo cotidiano de una señora “bien”, esposa, madre y abuela ocupada de las tareas hogareñas, acompañante de su marido médico en cenas y reuniones, y el terreno de lo social y político, en un Chile que cumple tres años desde el golpe que derrocó a Salvador Allende. Con Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic, Carmen Gloria Martínez.

A las 16.45 y 22.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Zeroes And Ones Entre sitios web, programas, juegos y redes sociales, la vida de James Pongo es un cómodo sueño al que se accede con un clic del mouse. Cuando una mañana se despierta y descubre que su computadora no está, su realidad hiperconectada cae en picada y comienza su persecución para recuperar su realidad. Eugene Kotlyarenko, un ejemplo destacado de cine de escritorio, nos presenta los percances de la holgazanería a través de interfaces informáticas. La galaxia de ventanas emergentes y webcams proyecta una intimidad millennial.

Disponible a través de Mubi.

TEATRO

Alicia por el momento Alicia se va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se va porque no le queda otra posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma pero logra sobrevivir. “Al leer Alicia por el momento sentí una empatía inmediata con el texto, me pareció una pieza que tenía en cuenta los sentimientos de las personas migrantes, el corazón de quien debe dejar el lugar donde nació”, explica su directora Maruja Bustamante. Con Victoria Almeida, Manu Fanego, Pablo Fusco, Julian Lucero y Tincho Lups.

A las 21, en Hasta Trilce 4, Maza 177. Entrada: desde $1800.

ETCÉTERA

Noestango Este espectáculo plantea una pregunta por el tango como expresión artística, teniendo en cuenta su pasado glorioso y su presente marcado por el homenaje a lo que ya no es. Cinco bailarines en búsqueda de reencontrar su identidad artística en el ocaso de la moda del tango y luego de la pandemia. Cinco músicos que se apropian y traen a su presente una música canonizada e intocable. Los une la pregunta de qué hacer hoy con ese legado, del cual sólo queda nostalgia de la otrora música de Buenos Aires y una danza arrasada por la industria cultural.

A las 20, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: desde $2500.

MARTES 28

TEATRO

Beya durmiente Desdoblándose para poder hablarse, DJ Beya intentará desentrañar los mecanismos para sobrevivir en un puticlub de Lanús, antro contemporáneo de la violencia machista. Una mujer se observa carne y se delira santa. Se escinde para volverse epifanía. Una mujer se transforma en Houdini o Kill Bill del conurbano, en clave de acto psico-performático. Un espectáculo performático-musical basado en la nouvelle Beya: Le viste la cara a dios, de Gabriela Cabezón Cámara, con dirección de Victoria Roland y la actuación de Carla Crespo. Una actriz-dj conducirá al espectador hacia un viaje poético, musical y electrónico.

A las 20, en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $3000.

CINE

Responsabilidad empresarial Se presenta un ciclo integrado por cuatro largometrajes, un mediometraje y tres cortos dirigidos por el realizador argentino Jonathan Perel, cuya obra investiga los rastros de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 presentes en la actualidad. Hoy podrá verse Responsabilidad empresarial. En la última dictadura argentina, muchos civiles fueron cómplices de la represión y jamás fueron llevados ante la justicia. Un reporte de 2015 mostró casos comprobados de responsabilidad corporativa. Perel lee fragmentos del reporte frente a las fábricas de muchas de estas compañías. Con la atmósfera siniestra del trabajo detectivesco clandestino, se revela la historia viva argentina y los oscuros crímenes ocultos tras las fachadas del presente.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

ARTE

Libro de hierro Se presenta la muestra de María Tapia, cuya producción pone el acento en los modos de autocuidado colectivo y resistencia de las mujeres presas políticas durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica en Argentina. Presas en la cárcel de Devoto, la “vidriera”, lugar donde unificaron el encierro de las militantes políticas desde tiempo antes al Golpe militar, en condiciones de aparente legalidad, situación en la que no se desestimaron prácticas de torturas y vejaciones.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Pupila En esta exposición, el gran artista argentino Eduardo Basualdo invita a realizar un viaje imaginario a través de las profundidades de la mente humana. Comparte a través de decenas de dibujos, sus investigaciones sobre el poder de la mirada como acción constituyente del proceso de desarrollo humano, pero asimismo, como acción performativa y, por lo mismo, transformadora de la vida –o más específicamente, de las relaciones humanas–. ¿Cómo es el mar que nos habita? ¿Quiénes pululan nuestros abismos? ¿Cómo visualizar dichas imágenes?

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $50.

MÚSICA

Romo Agri Messiez El trío de tango su nuevo álbum de estudio editado por el prestigioso sello holandés Aliud. Luego de la grabación del disco en Nueva York, la formación se reúne por primera vez en Argentina para realizar la presentación oficial de su disco Ahora.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1500.

MIÉRCOLES 29

ETCÉTERA

Para qué sirve La reconocida antropóloga y ensayista Rita Segato explorará lo que el feminismo le ofrece a la sociedad y su impacto en la historia. Segato nació en Buenos Aires en 1951 y es una de las intelectuales y referentes centrales del feminismo contemporáneo en Latinoamérica. Fue una de las primeras voces del ámbito académico que relacionó los crímenes sexuales con el poder y la dominación del sistema patriarcal. Licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil y profesora visitante en distintos doctorados en universidades del continente.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Historia de dictadura Se presenta el libro Historia de la última dictadura militar, de Gabriela Águila. Una obra de síntesis actualizada, comprensiva y explicativa de la última dictadura. Orientada a docentes y a cualquier interesado en aprender sobre el tema de forma accesible. Modera: Matías Cerezo.

A las 18.30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

CINE

Homenaje Dentro del ciclo Noches de Cine se proyecta el documental Transformación, en el que su director Iván Volovik testimonia la grabación del disco del mismo nombre, editado en 2016, con el que Palo Pandolfo presentó un quinteto que entonces era su nuevo grupo, La Hermandad. Pero no solo eso, la cámara también forma parte del proceso con el cual Palo revisaba entonces su pasado musical, con la mirada puesta en el futuro. La velada, un homenaje al cantante que falleció sorpresivamente en 2021, se completa con poesía y música en vivo, con la presencia Osvaldo Vigna y Leo García.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1000.

MÚSICA

Kubero Díaz Trío

El legendario guitarrista nacido en la entrerriana Nogoyá pero crecido durante los ’60 en la ciudad de La Plata, tiene raíces bien profundas dentro de la historia del rock argentino: fue uno de los fundadores de un grupo pionero como La Cofradía de La Flor Solar, y formó parte de La Pesada del Rock, aquella banda seminal liderada por Billy Bond. Inmortalizado por Miguel Abuelo, que le dedicó su tema Díaz de Kubero Díaz, grabado en su disco solista Buen día, día, el guitarrista sigue en actividad. Por un lado, es uno de los integrantes de Los Hombres Golpeados, el grupo de Sergio Nacif, ex Alphonso S’Entrega. Y por otro lado mantiene activo su Trío, con el que se presenta esta noche, y en el que lo acompañan Juan Rodriguez en batería y Daniel Saralegui en bajo y voz.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1800.

ARTE

Uruguay Connection Esta muestra reúne 54 obras de once artistas contemporáneos en una muestra colectiva, y parcialmente panorámica, del arte actual uruguayo. Con la curaduría de Eugenia Garay Basualdo, la exposición propone variantes estilísticas que, en ciertos casos, derivan de la tradición, como las marinas o la abstracción geométrica, y en otros, responden a tópicos vigentes como las diversidades de géneros, el comportamiento físico del cuerpo, el uso del tiempo personal, y el fútbol. Hay obras de Lara Campiglia, Ernesto Casella, María José Ferrere, Pilar Lacalle Pou y Carlos Musse, entre otros.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Stupía Hoy es la inauguración de Simulacros, la nueva muestra de Eduardo Stupía, que reúne obras recientes de diversos formatos y soportes. La exhibición se podrá visitar hasta el 31 de mayo.

A las 19, en Paraná 1133. Gratis.

JUEVES 30

ARTE

Imágenes con historia Luego de años de recopilar fotografías, testimonios y anécdotas de las personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado, se presenta la publicación de este libro. La obra aborda la importancia que las fotos tienen en la construcción de la memoria colectiva en nuestro país. Organizado en cuatro constelaciones (Militancia, Celebración, Familia y Retratos), cada una cuenta con textos de lxs investigadorxs y académicxs Albertina Carri, Natalia Fortuny, Martín Kohan y Laura Malosetti Costa; además de un prólogo de Ana Longoni y un ensayo de Vanesa Figueredo y Agustín Gentile.

A las 18, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

La monarca Dice el texto curatorial de María Gainza: “Lo que veo en Mildred es una fusión de elementos en una mente impresionable: la veta británica preservada en los Chapbooks, una forma popular de literatura donde se publicaban cuentos infantiles repletos de asociaciones extrañas y objetos con actitudes humanas; sumada al terror familiar que Millie presentía en cada rincón: en los muebles Chippendale con fantasmales hojas de acanto y patas terminadas en garras, en las cortinas con borlas como miomas; en los arabescos de las alfombras persas que la acechaban en sueños”.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

ETCÉTERA

Cárdenas en Buenos Aires El autor colombiano visitará Buenos Aires para acompañar el lanzamiento de Peregrino transparente, su flamante novela editada por Sigilo. Con nueve títulos publicados, Cárdenas está considerado uno de los autores más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Este nuevo título representa su novela más ambiciosa y quizás consagratoria, como lo confirman las críticas que viene recibiendo en toda Iberoamérica. El escritor conversará con Malena Rey.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Herodes Se presenta la nueva novela del autor uruguayo Damián González Bertolino, con la participación de Valeria Sager y Martín Graziano. Bertolino es docente y escritor, obtuvo el Premio Nacional Narradores de la Banda Oriental por su libro El increíble Springer en 2009. En 2016 fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como una de las veinte nuevas voces narrativas de América Latina a tener en cuenta.

A las 18.30, en Librería Mandrágora, Vera 1096. Gratis.

Imprenteros Se inaugura la exposición sobre la obra de Lorena Vega y hermanos. Contará con la participación de sus autores y César Capasso, junto a Rafael Spregelburd y Gabriel Spregelburd. La charla estará moderada por Galia Moldavsky y habrá música en vivo a cargo de Andrés Buchbinder. Imprenteros recrea el interior de una imprenta pequeña y artesanal. Su dinámica narrativa remite a la continuidad del proceso de impresión de las máquinas encendidas, del papel impreso a cada momento. La cadencia del oficio imprentero y los vínculos familiares a través del trabajo.

A las 18.30, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

VIERNES 31

MÚSICA

Músicas En el marco del Mes de la Mujer Trabajadora la banda bonaerense Piba será la encargada de inaugurar con su show el ciclo Ni Groupies Ni Musas: Las Músicas. El evento ofrecerá una serie de recitales de distintas referentes de la industria musical, y en su cierre contará con un panel de mujeres músicas, compositoras, cantantes, instrumentistas e ingenieras de sonido. El objetivo de esta actividad es promover, desde un espacio cultural público y nacional, el compromiso con la gestión musical y las mujeres músicas, artistas, productoras y trabajadoras para aportar a la construcción de un nuevo paradigma de inclusión en esta industria.

A las 19, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Salir del ruedo Mariana Astutti es una multifacética artista que se ha desarrollado como bailaora, música e investigadora académica poniendo el foco en el lenguaje flamenco pero desde un abordaje innovador, que deconstruye estereotipos e indaga en una identidad con raigambre argentina. En este espectáculo dos mujeres construyen un lugar original para desplegar el máximo de la propia fortaleza. Una obra que es teatro físico, con música, danza y un vínculo que se transforma.

A las 20.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $1800.

TEATRO

El visitante Omar y Elisa son hermanos y viven con su madre, una señora que espera desde hace cuarenta años que su hijo Enrique regrese de la guerra de Malvinas. La llegada de un vecino del mismo nombre y una edad parecida a la de Enrique alterará la cotidianeidad de la familia. ¿Enrique es el sobreviviente que regresa? ¿Es un recuerdo? ¿O es un nombre en la lista de bajas? Anabella Valencia, desde la dirección, brinda el mundo poético de la desolación, la pérdida y el dolor. Actúan Laura Dantonio, Christian Sandoval y Rubén Ramírez.

A las 21, en Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: desde $900.

Amistá Esta es una ventana a la intimidad de tres malabaristas de semáforo, aquello que los automovilistas y peatones nunca llegarán a ver en la senda peatonal. La lucha por la supervivencia, la obsesión por el juego, la angustia de no ser y el miedo al fracaso. Y en el otro extremo, la fiesta, la amistad y la complicidad. Es un bascular constante para revelar la otra cara de la moneda, la que no sale en la calle. Idea y Dirección: Tomás Soko. Con Facundo Muñoz Trovo, Blas Nielsen y Diego González.

A las 23, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: desde $2000.

Kuaderno palestinos Esta obra pone en escena la voz de la mujer en contextos bélicos y su resistencia, que a pesar de la tragedia y el genocidio sistemático sigue luchando y defendiendo su nación. En cada olivo sembrado está la esperanza, cada llave guarda la promesa del retorno, la fe de regresar a su casa, aquella que le fue arrebatada. Y ahora lleva a cuestas con ella, la historia de su descendencia. Un trabajo basado en el poemario de Isaías Cañizales Ángel y poemas de algunos poetas palestinos como: Rafeef Ziadah y Mahmúd Darwish, bajo el trabajo dramatúrgico de Valentina Cabrera y la dirección de Umile Escalante.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

SÁBADO 1

TEATRO

Condolencias La vuelta al hogar del soldado que fue a la guerra es un tema que atraviesa a la humanidad desde siempre. Aquí, el punto de partida es una madre y un padre que esperan a su hijo. Cuenta su directora Fedra García: “En Condolencias me atrae el juego fantasmático que se despliega entre los personajes, en un ida y vuelta en el que los rostros son como un lienzo donde se puede proyectar el del ausente. Todos anhelan el reencuentro. Un parecido físico o un rasgo es una tabla de salvación, única, como compensación de un abrazo imposible”. Con Mariano Bassi, Alejandra Darín, Tincho Lups, Roberto Vallejos y María Zubiri.

A las 18, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

Israfel Este texto de Abelardo Castillo está plagado de situaciones imaginarias y reales que reconstruye la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe. Un viaje al interior de los grandes temas existenciales donde, a partir del arquetipo del poeta maldito, se devela una alegoría feroz sobre el hombre contemporáneo. Una pieza que muestra al Poe esencial, inteligente y perturbado, con su enorme fuerza de voluntad en insistir con el oficio de la escritura aún en el desgarro y la desesperación de la necesidad económica. Genialidad y pobreza. Alcohol y opio. Amor y locura. Con Aldo Pastur, Juan Manuel Correa y Marcos Woinski. Dirige Daniel Marcove.

A las 22.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $3000.

Déjame llorar La propuesta estética indaga sobre la sutileza del Paraná. A través de varios telones livianos, transparentes y pardos, se recrea el río donde El Topo, Pingu y Cabeza se encuentran, como un ritual, todos los años a pescar. Estos 3 hombres, atrapados en sus mandatos masculinos, desprovistos de contención y posibilidad de deseo propio, irán entrando en un universo mágico. A través del espacio y la luz se busca explorar sobre lo fluido, liviano y suave; y desde los cuerpos de los actores lo rígido, duro, y pesado; este contrapunto despliega la porosidad de cada personaje, y hace foco en lo múltiple del género. Dirige Alejandra Endler. Con Laureano Lozano, Federico Falasco y Luciano Kaczer.

A las 21.30, en El Jufré Teatro Bar, Jufré 444. Entrada: $2000.

¿Ser o parecer? UNA es una versión libre de "Uno, ninguno y cien mil", de Luigi Pirandello. La constatación de un detalle físico de por sí insignificante se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia, nuestras creencias, el rol que elegimos interpretar o el que nos impusieron. Abandonar las cien mil máscaras para ponerse UNA. Pero la transformación esconde un riesgo: en la búsqueda del uno nos descubrimos ninguno. Actúa: Miriam Odorico. Dirección: Giampaolo Samà.

A las 20.15, en Timbre 4, México 3554. Entrada: desde $3000.

CINE

La luna representa mi corazón Cuenta sobre el documental su director Juan Martín Hsu: “En un lapso de siete años viajé dos veces desde Argentina a Taiwán a reencontrarme con mi madre. Para averiguar sobre el asesinato de mi padre y, sin muchas respuestas, me doy cuenta que vine a retratar el desarraigo de ella como una madre luchadora”.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

