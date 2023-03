Un hincha entró al predio de la AFA en Ezeiza, se metió en el vestuario, saludó a los jugadores de la Selección argentina, se sacó una foto con Leo Messi y recién ahí, fue detenido por la Policía. El hecho ocurrió este miércoles a la tarde después de la práctica de fútbol y encendió las alarmas de la seguridad que rodea al equipo ampeón del mundo en Qatar 2022.

El hecho prendió alarmas en la seguridad alrededor de la Selección argentina y ocurrió este miércoles a la tarde cuando los jugadores terminaron el último entrenamiento previo a la Fiesta de los Campeones de esta noche, en el Monumental, donde se jugará un amistoso contra Panamá.

El protagonista fue identificado como Fernando Carlos Palacios, de 30 años, camionero, quien había llegado desde la localidad bonaerense de Azul. Le secuestraron el teléfono móvil que usó para sacarse la foto con el capitán argentino, y la AFA radicó una denuncia en la Departamental de Ezeiza. Por orden de la fiscalía actuante, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Ezeiza, lo dejaron en libertad by se iniciaron actuaciones por "averiguación de ilícito".



Según el parte policial, la guardia privada del predio, avisó a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) -que está a cargo del operativo de seguridad de la selección- cuando se detectó que Palacios estaba adentro del predio sacando fotos con su celular.



La primera información indicaba que podría haber "ingresado dentro del baúl de un vehículo", con algunos de los proveedores del predio de Ezeiza. Sin embargo, fue el mismo Palacios quien confirmó que se metió por detrás de la zona del estadio de béisbol sin ser visto por los guardias.

"Messi me miró sorprendido", contó el intruso

"Me mando por atrás por el bosque hasta que llego a la cancha de Béisbol, paso la cancha y noto que tengo la posibilidad de seguir avanzando. Iba normal, con una mochila y una botellita de agua. Me encuentro con unos chiquitos jugando a la pelota y me quedo con ellos jugando un rato, ya estaba muy cerca del predio. Me separaba una reja, nomás", dijo Palacios.

"Hubo un par que me preguntaron si era de Adidas, y le dije con determinación que sí, y seguí caminando como si nada", contó. "En un momento me empiezo a cruzar con los jugadores y casi me vuelvo loco. Estaba viviendo un momento muy eufórico y pasional. Llego al vestuario y veo al 10 sentado. Saludo a Paredes, a Dybala, a De Paul y Messi me mira y ahí le digo 'gracias por tantas alegrías' y le extiendo la mano", relató.

"Me saluda, pero me miraba como sorprendido, tipo 'qué hago ahí', le pido una foto, accede, y en ese momento creo que entra alguien de utilería y me dice 'flaco no podés estar acá' y me sacan a la fuerza. Obvio que en ese momento colaboré para irme bien", aseguró.

Operativo de seguridad en el Monumental

El Gobierno de la Ciudad puso en marcha un operativo de seguridad para la zona del Monumental por el movimiento de hinchas que van esta noche al partido amistoso entre Argentina y Panamá para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en Qatar.

Los cortes de tránsito comenzaron este miércoles a las 22, con el cierre al tránsito por la calle Monroe y las avenidas Del Libertador, Udaondo y Lugones.

Antes de llegar al estadio, había que sortear los controles policiales. El primer anillo de control verifica la autenticidad de los tickets con un lector infrarrojo y en los restantes hay molinetes, donde además se realiza un cacheo y un nuevo control final antes de ingresar al estadio.

El Operativo fue diagramado por el Comité de Seguridad en el Fútbol del Gobierno de la Ciudad y contará con cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) destinados al control del programa Tribuna Segura.



En tanto, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) la reventa de entradas, un operativo que comenzó el viernes, cuando se dio inicio al retiro de las entradas físicas por las ventanillas del Monumental. Y también se controlan los estacionamientos para evitar abusos de los trapitos. Y que se cumpla la ley 4827, por la cual no se puede modificar la tarifa estipulada por la realización de un espectáculo, en este caso, se verificará que los estacionamientos no cobren de más.