“Somos optimistas, pero también somos cautos”. Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, sintetizó con esta frase cómo se palpita la previa a la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 27 de abril al 15 de mayo en el predio de la Rural. Después de la edición más exitosa de la historia en 2022, con 1.324.500 visitantes, estima que alcanzarán “una cifra cercana a la del año pasado”. Habrá que ver si el fervor por la Feria, que convoca multitudes en una suerte de “estado de excepción” en el universo del libro, continuará a pesar de la estampida inflacionaria.

Martín Kohan estará a cargo del discurso inaugural de esta edición, que por primera vez tendrá traducción en lengua de señas. La región metropolitana de Santiago de Chile será la Ciudad Invitada de Honor. La delegación chilena estará encabezada por el gran poeta Raúl Zurita, Diamela Eltit, Alejandra Costamagna, Nona Fernández y Álvaro Bisama, entre otros. También participarán la casi centenaria poeta uruguaya y Premio Cervantes Ida Vitale (cumplirá 100 años el 2 de noviembre), la filóloga y narradora española Irene Vallejo, los españoles Fernando Aramburu y Arturo Pérez-Reverte, el peruano Jaime Bayly y el novelista argentino que escribe en inglés, Hernán Díaz. Dos ejes temáticos estructuran la programación de este año: los cuarenta años de democracia y los cien años de la publicación de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Jorge Luis Borges.

“Mario Benedetti decía que un pesimista es un optimista bien informado”, agregó Vaccaro durante la presentación de la 47° edición en la librería Dain Usina Cultural junto a Ezequiel Martínez, el director general de la Fundación El Libro. “La palabra crisis la escucho hace cincuenta años; una crisis es casi una oportunidad, pero no creo que haya una crisis que pueda afectar de manera sostenida la venta de libros”, opinó Vaccaro. Respecto de la escasez de papel y los aumentos desmesurados dijo que el problema no es “nuevo” y que “la bibliodiversidad está más que asegurada”. El biógrafo y coleccionista de Borges recordó que en 2015 se produjeron 129.000.000 de libros y que en 2019 esa cifra apenas llegó a los 26.000.000. En cuatro años la caída fue de más de 100.000.000. “Eso es una crisis y no los vaivenes económicos que vivimos ahora”, comparó.

En la muestra por los cien años de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de poemas que Borges publicó cuando tenía 23 años, se exihibirá parte de la colección privada de Vaccaro. Hay inéditos como el poema “Montañas de gloria”; una edición facsimilar de Fervor..., costeada por el padre del escritor; un ejemplar de la revista Grecia, donde publicó su primer poema; y la traducción que hizo a los diez años del cuento “El príncipe feliz”, de Oscar Wilde, que apareció publicada en 1910 en el diario El País de Buenos Aires. Además se realizará un ciclo de debates con invitados internacionales en el que participarán Razu Alauddin, el traductor de Borges al bengalí; Valerie Miles, editora estadounidense, escritora, investigadora de la obra de Roberto Bolaño y especialista en el autor de El Aleph, traductora del Borges de Adolfo Bioy Casares al inglés y cofundadora de la prestigiosa revista Granta en español; la académica Annick Louis y el periodista y escritor español Juan Cruz Ruiz. Vaccaro anticipó que están en tratativas con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para que presente su libro No voy a traicionar a Borges en la Feria.

Para celebrar las cuatro décadas de recuperación democrática en el Pabellón Ocre de la Rural se desplegará una muestra fotográfica coorganizada con la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA). Se exhibirá una foto representativa de cada año, desde 1983 hasta 2022, en la que no podía faltar una imagen de la Selección Argentina, campeona mundial en Qatar. “Cuarenta años vertiginosos. El valor de la democracia y qué hacemos con ella” es el título del ciclo que se desarrollará entre el 10 y el 13 de mayo, coordinado por el escritor Miguel Gaya, con Dora Barrancos, Alejandro Horowicz, Félix Crous, Paula Litvachky, Carlos Rosansky, Albert Gilbert, Julián Axat, León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Bernardo Kosacoff, Federico Poli, Alfredo Zaiat, Elsa Drucaroff, Alejandro Dujovne, María Pía López y Diego Sztulwark, entre otros.

Ezequiel Martínez precisó que la delegación chilena traerá 60 escritoras, escritores y artistas entre los que se destacan Raúl Zurita, Diamela Eltit, Alejandra Costamagna, Nona Fernández, Alejandro Aravena, Alvaro Bisama, Alejandro Zambra, Alberto Fuguet, Pedro Cayuqueo, Lina Meruane, Elvira Hernández y María José Navia, entre otros. Para La Noche de la Feria, que se hará el sábado 29 de abril con ingreso libre a partir de las 20 horas, habrá un gran espectáculo musical con intérpretes chilenos y argentinos. En la clásica Maratón de Lectura, artistas, escritores, periodistas y actrices leerán en continuado una selección de poemas de la Nobel de Literatura Gabriela Mistral (8 de mayo, a las 18.30, en la sala José Hernández). Entre los ejes temáticos que se abordarán en el pabellón chileno están la memoria y los derechos humanos a 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet contra Salvador Allende y el Santiago del estallido en 2019. También habrá un homenaje al escritor Roberto Bolaño.

Los números de la Feria pueden ser abrumadores en más de un sentido. En el predio de la Rural ocupará 45 mil metros cuadrados, contará con alrededor de 1500 expositores y 12 salas destinadas a la programación cultural, que incluye el Festival Internacional de Poesía (del 28 al 30 de abril), el Diálogo de Escritoras y Escritores de la Argentina, con discurso inaugural de Gabriela Cabezón Cámara (del 3 al 5 de mayo), el Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina (del 6 al 9 de mayo) y el Encuentro Internacional de Bookfluencers (el viernes 12 de mayo). “Nos sorprendió la cantidad de gente joven paseando por los pasillos de la Feria el año pasado; jóvenes que no tienen recursos o dinero para comprar libros, pero que estaban en la Feria”, reconoció Vaccaro.

Este año se sumará un nuevo stand de Diversidad Funcional y Discapacidad al paisaje de los espacios que dependen de la Fundación El Libro, como Barrio Nuevo y Orgullo y Prejuicio. Como todos los años, el 5, 6 y 7 de mayo llegarán alrededor de mil bibliotecarios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) para comprar libros al 50 por ciento de su valor comercial. El precio de las entradas subió muy por encima del 100 por ciento de inflación anual. De lunes a jueves, costará 800 pesos (300 en 2022), y viernes, sábados, domingos y feriados, 1200 pesos (450 en 2022). Quizá haya “revuelo” en un año electoral. La Feria no será ajena a la campaña política en ciernes. Vaccaro afirmó el compromiso de la Fundación El libro con la pluralidad. “Tenemos un límite: el negacionismo del terrorismo de Estado”.